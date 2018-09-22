Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 19

Title Сезон 19
Season premiere 22 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 19 description

В 19 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в финал прошли яснослышащий Тимофей Руденко, участник 16-го сезона Георгий Малиновский, а также Варвара Панина, Владимир и Артемий Никары, Манана Моршунова, Наталья Абамович, Виталий Борцов, Мария Швейд и Аида Грифаль. Шоу по традиции началось с испытания «Багажник», но отыскать живого человека среди бездушных машин смогли немногие конкурсанты. Также на проекте появилась уже привычная зрителям ведьма Мэрилин Керро, но не стала участвовать из-за рождения ребенка. А младший брат ее бывшего избранника Александра Шепса – Олег Шепс – не смог пройти отборочный тур программы.

Выпуск 1
Season 19 Episode 1
22 September 2018
Выпуск 2
Season 19 Episode 2
29 September 2018
Выпуск 3
Season 19 Episode 3
6 October 2018
Выпуск 4
Season 19 Episode 4
13 October 2018
Выпуск 5
Season 19 Episode 5
20 October 2018
Выпуск 6
Season 19 Episode 6
27 October 2018
Выпуск 7
Season 19 Episode 7
3 November 2018
Выпуск 8
Season 19 Episode 8
10 November 2018
Выпуск 9
Season 19 Episode 9
17 November 2018
Выпуск 10
Season 19 Episode 10
24 November 2018
Выпуск 11
Season 19 Episode 11
1 December 2018
Выпуск 12
Season 19 Episode 12
8 December 2018
Выпуск 13
Season 19 Episode 13
15 December 2018
Выпуск 14. Финал
Season 19 Episode 14
22 December 2018
