В 19 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в финал прошли яснослышащий Тимофей Руденко, участник 16-го сезона Георгий Малиновский, а также Варвара Панина, Владимир и Артемий Никары, Манана Моршунова, Наталья Абамович, Виталий Борцов, Мария Швейд и Аида Грифаль. Шоу по традиции началось с испытания «Багажник», но отыскать живого человека среди бездушных машин смогли немногие конкурсанты. Также на проекте появилась уже привычная зрителям ведьма Мэрилин Керро, но не стала участвовать из-за рождения ребенка. А младший брат ее бывшего избранника Александра Шепса – Олег Шепс – не смог пройти отборочный тур программы.