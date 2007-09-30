В 3 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» участвуют 10 экстрасенсов из России, стран СНГ и прочих государств. Среди счастливчиков, прошедших отборочные испытания, оказываются: Мехди Эбрагими Вафа, Виктория Железнова, Алексей Фад, Сулу Искандер, Вадим Селин, Аделина Караева, Надежда Титова, Ольга Александрова, Александр Шеломенцев и Егор Шемякин. Самым сложным испытанием сезона становится заочное общение с «Мистером X». На другом конце столицы к компьютеру подходит незнакомец. По его голосу, переданному интернет-сетью, конкурсанты должны рассказать о его характере и судьбе. С задачей справляются не все…