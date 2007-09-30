Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 3

Bitva ekstrasensov season 3 poster
Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 3
Season premiere 30 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
"Bitva ekstrasensov" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» участвуют 10 экстрасенсов из России, стран СНГ и прочих государств. Среди счастливчиков, прошедших отборочные испытания, оказываются: Мехди Эбрагими Вафа, Виктория Железнова, Алексей Фад, Сулу Искандер, Вадим Селин, Аделина Караева, Надежда Титова, Ольга Александрова, Александр Шеломенцев и Егор Шемякин. Самым сложным испытанием сезона становится заочное общение с «Мистером X». На другом конце столицы к компьютеру подходит незнакомец. По его голосу, переданному интернет-сетью, конкурсанты должны рассказать о его характере и судьбе. С задачей справляются не все…

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1
Season 3 Episode 1
30 September 2007
Выпуск 2
Season 3 Episode 2
7 October 2007
Выпуск 3
Season 3 Episode 3
14 October 2007
Выпуск 4
Season 3 Episode 4
21 October 2007
Выпуск 5
Season 3 Episode 5
28 October 2007
Выпуск 6
Season 3 Episode 6
4 November 2007
Выпуск 7
Season 3 Episode 7
11 November 2007
Выпуск 8
Season 3 Episode 8
18 November 2007
Выпуск 9
Season 3 Episode 9
25 November 2007
Выпуск 10
Season 3 Episode 10
2 December 2007
Выпуск 11
Season 3 Episode 11
9 December 2007
Выпуск 12. Финал.
Season 3 Episode 12
16 December 2007
