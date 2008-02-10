В 4 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» участники съезжаются не только из России, но и из других государств, включая даже далекую Шотландию. В девятке лучших по итогам отборочных испытаний оказываются: Турсуной Закирова, Нонна Хидирян, Анна Белая, Аза Петренко, Евгения Абрамовских, Роман Фад, Александр Агапит, Гульнара Брагина. Героям приходится пройти самые необычные испытания, включая «зрение с закрытыми глазами». В непроницаемой маске каждого из них выводят в зал, где расположился известный человек. Они должны рассказать максимум об этом «Мистере (или Миссис?) Х». Кому-то удалось «увидеть» позу человека, а кто-то взглянул глубже в его душу…