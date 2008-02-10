Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 4

Bitva ekstrasensov season 4 poster
Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 4
Season premiere 10 February 2008
Production year 2008
Number of episodes 10
Runtime 11 hours 40 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» участники съезжаются не только из России, но и из других государств, включая даже далекую Шотландию. В девятке лучших по итогам отборочных испытаний оказываются: Турсуной Закирова, Нонна Хидирян, Анна Белая, Аза Петренко, Евгения Абрамовских, Роман Фад, Александр Агапит, Гульнара Брагина. Героям приходится пройти самые необычные испытания, включая «зрение с закрытыми глазами». В непроницаемой маске каждого из них выводят в зал, где расположился известный человек. Они должны рассказать максимум об этом «Мистере (или Миссис?) Х». Кому-то удалось «увидеть» позу человека, а кто-то взглянул глубже в его душу…

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1
Season 4 Episode 1
10 February 2008
Выпуск 2
Season 4 Episode 2
17 February 2008
Выпуск 3
Season 4 Episode 3
24 February 2008
Выпуск 4
Season 4 Episode 4
2 March 2008
Выпуск 5
Season 4 Episode 5
9 March 2008
Выпуск 6
Season 4 Episode 6
16 March 2008
Выпуск 7
Season 4 Episode 7
23 March 2008
Выпуск 8
Season 4 Episode 8
30 March 2008
Выпуск 9
Season 4 Episode 9
6 April 2008
Выпуск 10. Финал.
Season 4 Episode 10
13 April 2008
