В 15 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» кастинг становится самым масштабным в истории проекта. На испытания приходят более 1000 претендентов из разных стран. В итоге участниками становятся: Джулия Ванг, Татьяна Ларина, Арсений Караджа, Екатерина Борисова, Алексей Шавыркин, Василиса Шатунова, Евгений Знагован, Майя Дзидзишвили, Мастер Гахан, Никита Платонов, Олег Корнелиус, а также Юлий Миткевич-Делецкий. В первом же выпуске всем им предстоит поистине опасное испытание – путешествие в Чернобыль, на место знаменитой катастрофы прошлого века. Судья Сафронов вступает в конфликт с загадочной Джулией Ванг.