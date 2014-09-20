Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 15

Title Сезон 15
Season premiere 20 September 2014
Production year 2014
Number of episodes 15
Runtime 17 hours 30 minutes
В 15 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» кастинг становится самым масштабным в истории проекта. На испытания приходят более 1000 претендентов из разных стран. В итоге участниками становятся: Джулия Ванг, Татьяна Ларина, Арсений Караджа, Екатерина Борисова, Алексей Шавыркин, Василиса Шатунова, Евгений Знагован, Майя Дзидзишвили, Мастер Гахан, Никита Платонов, Олег Корнелиус, а также Юлий Миткевич-Делецкий. В первом же выпуске всем им предстоит поистине опасное испытание – путешествие в Чернобыль, на место знаменитой катастрофы прошлого века. Судья Сафронов вступает в конфликт с загадочной Джулией Ванг.

5.9
Выпуск 1. Отборочные испытания.
Season 15 Episode 1
20 September 2014
Выпуск 2
Season 15 Episode 2
27 September 2014
Выпуск 3
Season 15 Episode 3
4 October 2014
Выпуск 4
Season 15 Episode 4
11 October 2014
Выпуск 5
Season 15 Episode 5
18 October 2014
Выпуск 6
Season 15 Episode 6
25 October 2014
Выпуск 7
Season 15 Episode 7
1 November 2014
Выпуск 8
Season 15 Episode 8
8 November 2014
Выпуск 9
Season 15 Episode 9
15 November 2014
Выпуск 10
Season 15 Episode 10
22 November 2014
Выпуск 11
Season 15 Episode 11
29 November 2014
Выпуск 12
Season 15 Episode 12
6 December 2014
Выпуск 13
Season 15 Episode 13
13 December 2014
Выпуск 14
Season 15 Episode 14
20 December 2014
Выпуск 15. Финал.
Season 15 Episode 15
27 December 2014
