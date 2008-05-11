Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 5

Bitva ekstrasensov season 5 poster
Bitva ekstrasensov

Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 5
Season premiere 11 May 2008
Production year 2008
Number of episodes 11
Runtime 12 hours 50 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» отбор проходят десять лучших магов, ведьм и колдунов из разных стран. В их числе оказываются: Лилия Хегай, Ирик Садыков, Юлия Соловьева, Анна Богата, Денис Холодницкий, Наталья Барс, Седа Варданян, Самсон Гаприндашвили, Изольда и Михаил Филоненко. Программу по-прежнему ведет актер и шоумен Михаил Пореченков. Одно из испытаний заключается в расследовании кражи. Герои должны определить, что именно пропало, кто оказался жертвой и какую ценность исчезнувший предмет представлял для своего владельца. Одна из участниц настолько расположила к себе гостей, что те не хотели отпускать ведьму и долго беседовали с ней за камерой.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Bitva ekstrasensov List of episodes TV series release schedule
Выпуск 1
Season 5 Episode 1
11 May 2008
Выпуск 2
Season 5 Episode 2
25 May 2008
Выпуск 3
Season 5 Episode 3
1 June 2008
Выпуск 4
Season 5 Episode 4
8 June 2008
Выпуск 5
Season 5 Episode 5
15 June 2008
Выпуск 6
Season 5 Episode 6
22 June 2008
Выпуск 7
Season 5 Episode 7
29 June 2008
Выпуск 8
Season 5 Episode 8
6 July 2008
Выпуск 9
Season 5 Episode 9
13 July 2008
Выпуск 10
Season 5 Episode 10
20 July 2008
Выпуск 11. Финал.
Season 5 Episode 11
27 July 2008
