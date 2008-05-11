В 5 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» отбор проходят десять лучших магов, ведьм и колдунов из разных стран. В их числе оказываются: Лилия Хегай, Ирик Садыков, Юлия Соловьева, Анна Богата, Денис Холодницкий, Наталья Барс, Седа Варданян, Самсон Гаприндашвили, Изольда и Михаил Филоненко. Программу по-прежнему ведет актер и шоумен Михаил Пореченков. Одно из испытаний заключается в расследовании кражи. Герои должны определить, что именно пропало, кто оказался жертвой и какую ценность исчезнувший предмет представлял для своего владельца. Одна из участниц настолько расположила к себе гостей, что те не хотели отпускать ведьму и долго беседовали с ней за камерой.