Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bitva ekstrasensov (2007), season 20

Bitva ekstrasensov season 20 poster
Kinoafisha TV Shows Bitva ekstrasensov Seasons Season 20

Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 20
Season premiere 28 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 20 description

В 20 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на кастинг юбилейного сезона собралось рекордное количество ведьм и магов со всего мира. Среди них оказались Дмитрий Матвеев, Ирина Игнатенко, Алиса Суворова, Иван Соботницкий, Мариам Циминтия, Дмитрий Матвеев, Астрид, Светлана Войнарович, Дарья Евтушенко, Иво Пуринш и другие. В финале оказались самые немыслимые участники: от обычной домохозяйки до «погодной ведьмы», властителя стихий и загадочного гостя из Китая. Сезон стал самым интернациональным в истории проекта. Однако до последнего испытания добрались лишь четверо самых выдающихся экстрасенсов.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Bitva ekstrasensov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Выпуск 1
Season 20 Episode 1
28 September 2019
Выпуск 2
Season 20 Episode 2
5 October 2019
Выпуск 3
Season 20 Episode 3
12 October 2019
Выпуск 4
Season 20 Episode 4
19 October 2019
Выпуск 5
Season 20 Episode 5
26 October 2019
Выпуск 6
Season 20 Episode 6
2 November 2019
Выпуск 7
Season 20 Episode 7
9 November 2019
Выпуск 8
Season 20 Episode 8
16 November 2019
Выпуск 9
Season 20 Episode 9
23 November 2019
Выпуск 10
Season 20 Episode 10
30 November 2019
Выпуск 11
Season 20 Episode 11
7 December 2019
Выпуск 12
Season 20 Episode 12
14 December 2019
Выпуск 13
Season 20 Episode 13
21 December 2019
Выпуск 14. Финал
Season 20 Episode 14
28 December 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more