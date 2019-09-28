В 20 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на кастинг юбилейного сезона собралось рекордное количество ведьм и магов со всего мира. Среди них оказались Дмитрий Матвеев, Ирина Игнатенко, Алиса Суворова, Иван Соботницкий, Мариам Циминтия, Дмитрий Матвеев, Астрид, Светлана Войнарович, Дарья Евтушенко, Иво Пуринш и другие. В финале оказались самые немыслимые участники: от обычной домохозяйки до «погодной ведьмы», властителя стихий и загадочного гостя из Китая. Сезон стал самым интернациональным в истории проекта. Однако до последнего испытания добрались лишь четверо самых выдающихся экстрасенсов.