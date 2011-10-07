Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 12

Title Сезон 12
Season premiere 7 October 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 15 hours 10 minutes
В 12 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в списке лучших оказываются шаманка из Монголии, два участника из Бурятии и несколько русских экстрасенсов. Финалистами становятся Анатолий Леденев, Владимир Сорокин, Тудыв, Андрей Батоев, Илья Обухов, Виктория Комахина, Елена Ясевич, Алия Салимова, Алексей Гришин и Роза Люлякова. Долгожданное финальное испытание сезона проходит в знаменитой гостинице «Космос», где всего за 20 минут люди, претендующие на право называться особенными, должны найти конкретного спрятанного человека. Пройти этот этап смогут лишь самые сильные и одаренные экстрасенсы.

5.9
Выпуск 1
Season 12 Episode 1
7 October 2011
Выпуск 2
Season 12 Episode 2
14 October 2011
Выпуск 3
Season 12 Episode 3
21 October 2011
Выпуск 4
Season 12 Episode 4
28 October 2011
Выпуск 5
Season 12 Episode 5
4 November 2011
Выпуск 6
Season 12 Episode 6
11 November 2011
Выпуск 7
Season 12 Episode 7
18 November 2011
Выпуск 8
Season 12 Episode 8
25 November 2011
Выпуск 9
Season 12 Episode 9
2 December 2011
Выпуск 10
Season 12 Episode 10
9 December 2011
Выпуск 11
Season 12 Episode 11
16 December 2011
Выпуск 12
Season 12 Episode 12
23 December 2011
Выпуск 13. Финал.
Season 12 Episode 13
30 December 2011
