В 12 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в списке лучших оказываются шаманка из Монголии, два участника из Бурятии и несколько русских экстрасенсов. Финалистами становятся Анатолий Леденев, Владимир Сорокин, Тудыв, Андрей Батоев, Илья Обухов, Виктория Комахина, Елена Ясевич, Алия Салимова, Алексей Гришин и Роза Люлякова. Долгожданное финальное испытание сезона проходит в знаменитой гостинице «Космос», где всего за 20 минут люди, претендующие на право называться особенными, должны найти конкретного спрятанного человека. Пройти этот этап смогут лишь самые сильные и одаренные экстрасенсы.