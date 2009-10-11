Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 8

Season 8

Title Сезон 8
Season premiere 11 October 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
"Bitva ekstrasensov" season 8 description

В 8 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в программе меняется ведущий. На смену Михаилу Пореченкову приходит актер Марат Башаров. Сражение наделенных уникальными способностями людей начинается с традиционного испытания – поиска человека в багажнике автомобиля. Бывшая частница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева соглашается стать «подопытным кроликом», и некоторые герои действительно поражают ее воображение. Среди участников по итогам отбора оказываются: Владимир Муранов, Алсу Газимзянова, Анатолий Емельянов, Галина Багирова, Иван Bолохин, Диларам Сапарова, Валекс Буяк, Наталья Евстигнеева и Гала Полищук.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1
Season 8 Episode 1
11 October 2009
Выпуск 2
Season 8 Episode 2
18 October 2009
Выпуск 3
Season 8 Episode 3
25 October 2009
Выпуск 4
Season 8 Episode 4
1 November 2009
Выпуск 5
Season 8 Episode 5
8 November 2009
Выпуск 6
Season 8 Episode 6
15 November 2009
Выпуск 7
Season 8 Episode 7
22 November 2009
Выпуск 8
Season 8 Episode 8
29 November 2009
Выпуск 9
Season 8 Episode 9
6 December 2009
Выпуск 10
Season 8 Episode 10
13 December 2009
Выпуск 11
Season 8 Episode 11
20 December 2009
Выпуск 12. Финал.
Season 8 Episode 12
27 December 2009
