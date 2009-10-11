В 8 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» в программе меняется ведущий. На смену Михаилу Пореченкову приходит актер Марат Башаров. Сражение наделенных уникальными способностями людей начинается с традиционного испытания – поиска человека в багажнике автомобиля. Бывшая частница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева соглашается стать «подопытным кроликом», и некоторые герои действительно поражают ее воображение. Среди участников по итогам отбора оказываются: Владимир Муранов, Алсу Газимзянова, Анатолий Емельянов, Галина Багирова, Иван Bолохин, Диларам Сапарова, Валекс Буяк, Наталья Евстигнеева и Гала Полищук.