В 16 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на битву возвращается одна из финалисток позапрошлого сезона – рыжеволосая эстонка Мэрилин Керро. Не удовольствовавшись вторым местом, девушка решила вновь побороться за право называться лучшей ведьмой страны. В первом выпуске определяются 12 финалистов сезона: Виктория Райдос, Ангелина Гортуева, Георгий Малиновский, Мэрилин Керро, Пахом, Сергей Романенко, Намтар Энзигаль, Николь Кузнецова, Яков Шнеерсон, Иоланта Воронова, Росса Воронова, Алла Пеле. Им предстоит: поиск сгоревшего здания и потерянного предмета, описание людей без встречи с ними и еще множество испытаний.