Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Bitva ekstrasensov (2007), season 16

Bitva ekstrasensov season 16 poster
Kinoafisha TV Shows Bitva ekstrasensov Seasons Season 16

Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 16
Season premiere 19 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 15
Runtime 17 hours 30 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 16 description

В 16 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» на битву возвращается одна из финалисток позапрошлого сезона – рыжеволосая эстонка Мэрилин Керро. Не удовольствовавшись вторым местом, девушка решила вновь побороться за право называться лучшей ведьмой страны. В первом выпуске определяются 12 финалистов сезона: Виктория Райдос, Ангелина Гортуева, Георгий Малиновский, Мэрилин Керро, Пахом, Сергей Романенко, Намтар Энзигаль, Николь Кузнецова, Яков Шнеерсон, Иоланта Воронова, Росса Воронова, Алла Пеле. Им предстоит: поиск сгоревшего здания и потерянного предмета, описание людей без встречи с ними и еще множество испытаний.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Bitva ekstrasensov List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Выпуск 1. Отборочные испытания.
Season 16 Episode 1
19 September 2015
Выпуск 2
Season 16 Episode 2
26 September 2015
Выпуск 3
Season 16 Episode 3
3 October 2015
Выпуск 4
Season 16 Episode 4
10 October 2015
Выпуск 5
Season 16 Episode 5
17 October 2015
Выпуск 6
Season 16 Episode 6
24 October 2015
Выпуск 7
Season 16 Episode 7
31 October 2015
Выпуск 8
Season 16 Episode 8
7 November 2015
Выпуск 9
Season 16 Episode 9
14 November 2015
Выпуск 10
Season 16 Episode 10
21 November 2015
Выпуск 11
Season 16 Episode 11
28 November 2015
Выпуск 12
Season 16 Episode 12
5 December 2015
Выпуск 13
Season 16 Episode 13
12 December 2015
Выпуск 14
Season 16 Episode 14
19 December 2015
Выпуск 15. Финал.
Season 16 Episode 15
26 December 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more