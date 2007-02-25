В 1 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» актер Михаил Пореченков, иллюзионисты братья Сафроновы и психиатр-криминалист Михаил Виноградов собираются, чтобы выяснить, существуют ли в реальности сверхъестественные и экстрасенсорные способности. Отбор проходят сотни людей, называющих себя ведьмами, колдунами и шаманами, однако в финале оказываются только 9 лучших конкурсантов, доказавших свою природную уникальность. На сей раз в девятке оказываются Наталья Воротникова, Арина Евдокимова, Александр Новиков, Наталья Носачева, Алена Орлова, Кама Арефьева, Петр Соболев, Дарья Миронова и Светлана Проскурякова.