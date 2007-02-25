Menu
Bitva ekstrasensov (2007), season 1

Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 1
Season premiere 25 February 2007
Production year 2007
Number of episodes 9
Runtime 10 hours 30 minutes
"Bitva ekstrasensov" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» актер Михаил Пореченков, иллюзионисты братья Сафроновы и психиатр-криминалист Михаил Виноградов собираются, чтобы выяснить, существуют ли в реальности сверхъестественные и экстрасенсорные способности. Отбор проходят сотни людей, называющих себя ведьмами, колдунами и шаманами, однако в финале оказываются только 9 лучших конкурсантов, доказавших свою природную уникальность. На сей раз в девятке оказываются Наталья Воротникова, Арина Евдокимова, Александр Новиков, Наталья Носачева, Алена Орлова, Кама Арефьева, Петр Соболев, Дарья Миронова и Светлана Проскурякова.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
25 February 2007
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
4 March 2007
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
11 March 2007
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
18 March 2007
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
25 March 2007
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
1 April 2007
Выпуск 7
Season 1 Episode 7
8 April 2007
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
15 April 2007
Выпуск 9. Финал.
Season 1 Episode 9
22 April 2007
