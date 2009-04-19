В 7 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» принимают участие 9 участников из России и стран СНГ: Алексей Похабов, Илона Новоселова, Бахыт Жуматова, Игорь Горностаев, Маиза Головина, Виктория Аронова, Альбина Селицкая, Диля и Рано Закирова. Сперва Илона сильно выделается на фоне менее одаренных коллег, и зрители начинают верить в ее победу. Например, ей удается пройти непростое и страшное испытание – расследование гибели целой семьи. Тем временем некоторые из ее коллег отказываются даже приступать к этому испытанию «из-за темной энергетики». Однако на середине проекта расстановка сил среди конкурсантов неожиданно меняется.