Bitva ekstrasensov (2007), season 7

Bitva ekstrasensov season 7 poster
Bitva ekstrasensov 16+
Title Сезон 7
Season premiere 19 April 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 14 hours 0 minute
"Bitva ekstrasensov" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Битва экстрасенсов» принимают участие 9 участников из России и стран СНГ: Алексей Похабов, Илона Новоселова, Бахыт Жуматова, Игорь Горностаев, Маиза Головина, Виктория Аронова, Альбина Селицкая, Диля и Рано Закирова. Сперва Илона сильно выделается на фоне менее одаренных коллег, и зрители начинают верить в ее победу. Например, ей удается пройти непростое и страшное испытание – расследование гибели целой семьи. Тем временем некоторые из ее коллег отказываются даже приступать к этому испытанию «из-за темной энергетики». Однако на середине проекта расстановка сил среди конкурсантов неожиданно меняется.

TV Show rating

5.9
Rate 21 votes
Выпуск 1
Season 7 Episode 1
19 April 2009
Выпуск 2
Season 7 Episode 2
26 April 2009
Выпуск 3
Season 7 Episode 3
11 May 2009
Выпуск 4
Season 7 Episode 4
17 May 2009
Выпуск 5
Season 7 Episode 5
24 May 2009
Выпуск 6
Season 7 Episode 6
31 May 2009
Выпуск 7
Season 7 Episode 7
7 June 2009
Выпуск 8
Season 7 Episode 8
21 June 2009
Выпуск 9
Season 7 Episode 9
28 June 2009
Выпуск 10
Season 7 Episode 10
5 July 2009
Выпуск 11
Season 7 Episode 11
12 July 2009
Выпуск 12. Финал.
Season 7 Episode 12
19 July 2009
