Seasons
The Artful Detective All seasons
Murdoch Mysteries
12+
Production year
2008
Country
Canada
Episode duration
60 minutes
TV channel
CBC
Series rating
8.7
Rate
13
votes
8.2
IMDb
Write review
All seasons of "The Artful Detective"
Season 1
13 episodes
24 January 2008 - 17 April 2008
Season 2
13 episodes
10 February 2009 - 28 April 2009
Season 3
13 episodes
16 February 2010 - 11 May 2010
Season 4
13 episodes
15 February 2011 - 10 May 2011
Season 5
13 episodes
28 February 2012 - 22 May 2012
Season 6
13 episodes
7 January 2013 - 15 April 2013
Season 7
18 episodes
30 September 2013 - 7 April 2014
Season 8
18 episodes
6 October 2014 - 30 March 2015
Season 9
18 episodes
5 October 2015 - 21 March 2016
Season 10
18 episodes
10 October 2016 - 20 March 2017
Season 11
18 episodes
25 September 2017 - 19 March 2018
Season 12
18 episodes
24 September 2018 - 4 March 2019
Season 13
18 episodes
16 September 2019 - 2 March 2020
Season 14
11 episodes
4 January 2021 - 15 March 2021
Season 15
24 episodes
13 September 2021 - 11 April 2022
Season 16
24 episodes
12 September 2022 - 10 April 2023
Season 17
24 episodes
2 October 2023 - 8 April 2024
Season 18
22 episodes
30 September 2024 - 14 April 2025
Season 19
1 episode
6 October 2025
