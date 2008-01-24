Menu
Murdoch Mysteries 12+
Production year 2008
Country Canada
Episode duration 60 minutes
TV channel CBC

8.7
Rate 13 votes
8.2 IMDb
All seasons of "The Artful Detective"
The Artful Detective - Season 1 Season 1
13 episodes 24 January 2008 - 17 April 2008
 
The Artful Detective - Season 2 Season 2
13 episodes 10 February 2009 - 28 April 2009
 
The Artful Detective - Season 3 Season 3
13 episodes 16 February 2010 - 11 May 2010
 
The Artful Detective - Season 4 Season 4
13 episodes 15 February 2011 - 10 May 2011
 
The Artful Detective - Season 5 Season 5
13 episodes 28 February 2012 - 22 May 2012
 
The Artful Detective - Season 6 Season 6
13 episodes 7 January 2013 - 15 April 2013
 
The Artful Detective - Season 7 Season 7
18 episodes 30 September 2013 - 7 April 2014
 
The Artful Detective - Season 8 Season 8
18 episodes 6 October 2014 - 30 March 2015
 
The Artful Detective - Season 9 Season 9
18 episodes 5 October 2015 - 21 March 2016
 
The Artful Detective - Season 10 Season 10
18 episodes 10 October 2016 - 20 March 2017
 
The Artful Detective - Season 11 Season 11
18 episodes 25 September 2017 - 19 March 2018
 
The Artful Detective - Season 12 Season 12
18 episodes 24 September 2018 - 4 March 2019
 
The Artful Detective - Season 13 Season 13
18 episodes 16 September 2019 - 2 March 2020
 
The Artful Detective - Season 14 Season 14
11 episodes 4 January 2021 - 15 March 2021
 
The Artful Detective - Season 15 Season 15
24 episodes 13 September 2021 - 11 April 2022
 
The Artful Detective - Season 16 Season 16
24 episodes 12 September 2022 - 10 April 2023
 
The Artful Detective - Season 17 Season 17
24 episodes 2 October 2023 - 8 April 2024
 
The Artful Detective - Season 18 Season 18
22 episodes 30 September 2024 - 14 April 2025
 
The Artful Detective - Season 19 Season 19
1 episode 6 October 2025
 
