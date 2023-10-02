В 17-м сезоне сериала «Расследования Мердока» в 19-м столетии в Торонто на улице творится немало загадочных происшествий. Преступники чувствуют свою безнаказанность, но сыщик по имени Уильям Мердок, успевший заслужить репутацию талантливого детектива, внушает им серьезное беспокойство. Он провел уже немало удачных расследований, пользуясь основами недавно появившейся науки — криминалистики. У него есть помощник — судебный доктор Джулия Огден. Ни молодой возраст, ни благородное происхождение и изысканные манеры, ни эффектные юбки не становятся для Джулии помехой. Она продолжает вскрывать тела убитых и проводить экспертизы.