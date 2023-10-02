Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Artful Detective season 17 watch online

The Artful Detective season 17 poster
Kinoafisha TV Shows The Artful Detective Seasons Season 17
Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 17
Title Сезон 17
Season premiere 2 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 17 description

В 17-м сезоне сериала «Расследования Мердока» в 19-м столетии в Торонто на улице творится немало загадочных происшествий. Преступники чувствуют свою безнаказанность, но сыщик по имени Уильям Мердок, успевший заслужить репутацию талантливого детектива, внушает им серьезное беспокойство. Он провел уже немало удачных расследований, пользуясь основами недавно появившейся науки — криминалистики. У него есть помощник — судебный доктор Джулия Огден. Ни молодой возраст, ни благородное происхождение и изысканные манеры, ни эффектные юбки не становятся для Джулии помехой. Она продолжает вскрывать тела убитых и проводить экспертизы.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 17 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Do the Right Thing
Season 17 Episode 1
2 October 2023
Do the Right Thing (2)
Season 17 Episode 2
9 October 2023
Murdoch and the Mona Lisa
Season 17 Episode 3
16 October 2023
Bottom of the Barrel
Season 17 Episode 4
23 October 2023
Station House of Horror
Season 17 Episode 5
30 October 2023
Dying to be Enlightened
Season 17 Episode 6
6 November 2023
Cool Million
Season 17 Episode 7
13 November 2023
The Cottage in the Woods
Season 17 Episode 8
20 November 2023
The Christmas List
Season 17 Episode 9
27 November 2023
Mrs. Crabtree's Neighborhood
Season 17 Episode 10
1 January 2024
A Heavy Event
Season 17 Episode 11
8 January 2024
Wheel of Bad Fortune
Season 17 Episode 12
15 January 2024
Train to Nowhere
Season 17 Episode 13
22 January 2024
The Smell of Alarm
Season 17 Episode 14
29 January 2024
Murdoch and the Treasure of Lima
Season 17 Episode 15
5 February 2024
Preacher Jimmy Wilde
Season 17 Episode 16
12 February 2024
The Fantastic Mr. Fawkes
Season 17 Episode 17
19 February 2024
Spirits in the Night
Season 17 Episode 18
26 February 2024
A Most Surprising Bond
Season 17 Episode 19
4 March 2024
Rhapsody in Blood
Season 17 Episode 20
11 March 2024
Engaged to be Murdered
Season 17 Episode 21
18 March 2024
Why is Everybody Singing?
Season 17 Episode 22
25 March 2024
Smoke Gets in Your Eyes
Season 17 Episode 23
1 April 2024
For the Greater Good
Season 17 Episode 24
8 April 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more