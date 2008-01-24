В 1 сезоне сериала «Расследования Мердока» в Торонто в конце XIX века происходит странное убийство. Кто-то жестоко расправляется с юной красавицей – недавно коронованной Мисс Электрик и Лайт. Причем девушку убивают с помощью электрического тока на глазах у сотен зрителей, прямо во время презентации одного из новых научных изобретений. За дело берется молодой канадский детектив Уильям Мердок. Он уверен, что отыскать причину такого изощренного преступления можно только с помощью новых технологий. Он обращается к научной криминалистике. Вскоре его усилия замечает главный городской констебль.