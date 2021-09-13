The Artful Detective season 15 watch online

The Artful Detective season 15 poster
Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 15
Title Сезон 15
Season premiere 13 September 2021
Production year 2021
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 15 description

В 15 сезоне сериала «Расследования Мердока» главный герой отправляется в Монреаль, где надеется разыскать Анну Фулфорд и ее сына. Детективу приходится постоянно держать ухо востро, так как он находится под бдительным присмотром Черной руки. В Торонто доктор Джулия Огден вынуждена заботиться о богатом меценате больницы, который страдает от неизлечимой опухоли в мозгу. А констеблю Крэбтри приходится против собственной воли обзавестись молодой супругой, чтобы спасти Эффи Ньюсом. Тем временем полицейские расследуют преждевременную кремацию женщины, неверный муж которой имел все основания ее убить.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 15 list of episodes.

TV series release schedule
The Things We Do for Love
Season 15 Episode 1
13 September 2021
The Things We Do for Love – Part Two
Season 15 Episode 2
27 September 2021
Manhunt
Season 15 Episode 3
4 October 2021
Blood on the Tracks
Season 15 Episode 4
11 October 2021
Love or Money
Season 15 Episode 5
18 October 2021
I Know What You Did Last Autumn
Season 15 Episode 6
25 October 2021
The Incorrigible Dr. Ogden
Season 15 Episode 7
1 November 2021
Murdoch Knows Best
Season 15 Episode 8
8 November 2021
The Lady Vanishes
Season 15 Episode 9
15 November 2021
Drawn in Blood
Season 15 Episode 10
22 November 2021
The Night Before Christmas
Season 15 Episode 11
29 November 2021
There's Something About Mary
Season 15 Episode 12
3 January 2022
Murdoch on the Couch
Season 15 Episode 13
10 January 2022
The Witches of East York
Season 15 Episode 14
17 January 2022
Rawhide Ralph
Season 15 Episode 15
24 January 2022
It's a Wonderful Game
Season 15 Episode 16
31 January 2022
Bloodlines
Season 15 Episode 17
21 February 2022
Patriot Games
Season 15 Episode 18
28 February 2022
Brother Can You Spare a Crime
Season 15 Episode 19
7 March 2022
Pendrick's Planetary Parlour
Season 15 Episode 20
14 March 2022
Devil Music
Season 15 Episode 21
21 March 2022
Sweet Amelia
Season 15 Episode 22
28 March 2022
Pay The Piper
Season 15 Episode 23
4 April 2022
Close Encounters
Season 15 Episode 24
11 April 2022
