В 15 сезоне сериала «Расследования Мердока» главный герой отправляется в Монреаль, где надеется разыскать Анну Фулфорд и ее сына. Детективу приходится постоянно держать ухо востро, так как он находится под бдительным присмотром Черной руки. В Торонто доктор Джулия Огден вынуждена заботиться о богатом меценате больницы, который страдает от неизлечимой опухоли в мозгу. А констеблю Крэбтри приходится против собственной воли обзавестись молодой супругой, чтобы спасти Эффи Ньюсом. Тем временем полицейские расследуют преждевременную кремацию женщины, неверный муж которой имел все основания ее убить.