The Artful Detective season 7 watch online

Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 30 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Расследования Мердока» в Канаде бесследно исчезает дочь судового магната. Тем временем на одном из его кораблей обнаруживается мертвое тело, но полиция сомневается, что оно принадлежит пропавшей девушке. За расследование берется детектив-новатор Уильям Мердок из Торонто. В этом сезоне героя ожидают и другие захватывающие приключения. Во время велогонки таинственно погибает один из ее участников, в убийстве на киностудии подозревают изобретателя Томаса Эдисона, мужчину обвиняют в утоплении своей супруги, а один из пациентов доктора Джулии Огден умирает из-за арахнофобии.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 7 list of episodes.

TV series release schedule
Murdoch Ahoy
Season 7 Episode 1
30 September 2013
Tour de Murdoch
Season 7 Episode 2
7 October 2013
The Filmed Adventures of Detective William Murdoch
Season 7 Episode 3
14 October 2013
The Return of Sherlock
Season 7 Episode 4
21 October 2013
Murdoch of the Living Dead
Season 7 Episode 5
28 October 2013
Murdochophobia
Season 7 Episode 6
4 November 2013
Loch Ness Murdoch
Season 7 Episode 7
18 November 2013
Republic of Murdoch
Season 7 Episode 8
25 November 2013
A Midnight Train to Kingston
Season 7 Episode 9
2 December 2013
Murdoch in Ragtime
Season 7 Episode 10
6 January 2014
Journey to the Centre of Toronto
Season 7 Episode 11
13 January 2014
Unfinished Business
Season 7 Episode 12
20 January 2014
The Murdoch Sting
Season 7 Episode 13
27 January 2014
Friday the 13th, 1901
Season 7 Episode 14
3 March 2014
The Spy Who Came Up to the Cold
Season 7 Episode 15
10 March 2014
Kung Fu Crabtree
Season 7 Episode 16
24 March 2014
Blast of Silence
Season 7 Episode 17
31 March 2014
The Death of Dr. Ogden
Season 7 Episode 18
7 April 2014
