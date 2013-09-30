В 7 сезоне сериала «Расследования Мердока» в Канаде бесследно исчезает дочь судового магната. Тем временем на одном из его кораблей обнаруживается мертвое тело, но полиция сомневается, что оно принадлежит пропавшей девушке. За расследование берется детектив-новатор Уильям Мердок из Торонто. В этом сезоне героя ожидают и другие захватывающие приключения. Во время велогонки таинственно погибает один из ее участников, в убийстве на киностудии подозревают изобретателя Томаса Эдисона, мужчину обвиняют в утоплении своей супруги, а один из пациентов доктора Джулии Огден умирает из-за арахнофобии.