The Artful Detective season 2 watch online

Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 10 February 2009
Production year 2009
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Расследования Мердока» выдающийся канадский детектив берется за новое необычное дело. Фокусник погибает во время исполнения своего коронного трюка с ловлей пули. Несмотря на то, что его смерть выглядит как роковая и досадная случайность, Уильям Мердок уверен, что за несчастным случаем скрывается чей-то злой умысел. Погружаясь глубже в это расследование, полицейский узнает некую темную тайну из прошлого артиста, из-за которой с ним вполне могли расквитаться в настоящем. Тем временем супруга инспектора Брекенрида вступает в городское Общество трезвости и ссорится с мужем из-за его страсти к алкоголю.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Mild, Mild West
Season 2 Episode 1
10 February 2009
Snakes and Ladders
Season 2 Episode 2
10 February 2009
Dinosaur Fever
Season 2 Episode 3
17 February 2009
Houdini Whodunnit?
Season 2 Episode 4
24 February 2009
The Green Muse
Season 2 Episode 5
3 March 2009
Shades of Grey
Season 2 Episode 6
10 March 2009
Big Murderer on Campus
Season 2 Episode 7
17 March 2009
I, Murdoch
Season 2 Episode 8
24 March 2009
Convalescence
Season 2 Episode 9
31 March 2009
Murdoch.com
Season 2 Episode 10
7 April 2009
Let Us Ask the Maiden
Season 2 Episode 11
14 April 2009
Werewolves
Season 2 Episode 12
21 April 2009
Anything You Can Do
Season 2 Episode 13
28 April 2009
