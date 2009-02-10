Во 2 сезоне сериала «Расследования Мердока» выдающийся канадский детектив берется за новое необычное дело. Фокусник погибает во время исполнения своего коронного трюка с ловлей пули. Несмотря на то, что его смерть выглядит как роковая и досадная случайность, Уильям Мердок уверен, что за несчастным случаем скрывается чей-то злой умысел. Погружаясь глубже в это расследование, полицейский узнает некую темную тайну из прошлого артиста, из-за которой с ним вполне могли расквитаться в настоящем. Тем временем супруга инспектора Брекенрида вступает в городское Общество трезвости и ссорится с мужем из-за его страсти к алкоголю.