В 9 сезоне сериала «Расследования Мердока» констебль Крэбтри отбывает тюремный срок за убийство супруга Эдны Брукс. В колонии, где его содержат, происходит преступление. Детектив Уильям Мердок догадывается, что два этих случая каким-то образом связаны. Он приступает к расследованию, чтобы оправдать своего коллегу. Также в этом сезоне полицейские из управления Торонто знакомятся с писателем Марком Твеном, которого они должны защитить от покушения. Кроме того, Мердок расследует убийство знаменитой суфражистки, находит труп внутри скандальной скульптуры и борется с секретной организацией торговцев оружием.