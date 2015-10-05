The Artful Detective season 9 watch online

Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 9
Title Сезон 9
Season premiere 5 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 9 description

В 9 сезоне сериала «Расследования Мердока» констебль Крэбтри отбывает тюремный срок за убийство супруга Эдны Брукс. В колонии, где его содержат, происходит преступление. Детектив Уильям Мердок догадывается, что два этих случая каким-то образом связаны. Он приступает к расследованию, чтобы оправдать своего коллегу. Также в этом сезоне полицейские из управления Торонто знакомятся с писателем Марком Твеном, которого они должны защитить от покушения. Кроме того, Мердок расследует убийство знаменитой суфражистки, находит труп внутри скандальной скульптуры и борется с секретной организацией торговцев оружием.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 9 list of episodes.

TV series release schedule
Nolo Contendere
Season 9 Episode 1
5 October 2015
Marked Twain
Season 9 Episode 2
12 October 2015
Double Life
Season 9 Episode 3
26 October 2015
Barenaked Ladies
Season 9 Episode 4
2 November 2015
24 Hours Til Doomsday
Season 9 Episode 5
9 November 2015
The Local Option
Season 9 Episode 6
16 November 2015
Summer of '75
Season 9 Episode 7
23 November 2015
Pipe Dreamzzz
Season 9 Episode 8
30 November 2015
Raised on Robbery
Season 9 Episode 9
11 January 2016
The Big Chill
Season 9 Episode 10
18 January 2016
A Case of the Yips
Season 9 Episode 11
25 January 2016
Unlucky in Love
Season 9 Episode 12
1 February 2016
Colour Blinded
Season 9 Episode 13
8 February 2016
Wild Child
Season 9 Episode 14
22 February 2016
House of Industry
Season 9 Episode 15
29 February 2016
Bl**dy H*ll
Season 9 Episode 16
7 March 2016
From Buffalo with Love
Season 9 Episode 17
14 March 2016
Cometh the Archer
Season 9 Episode 18
21 March 2016
