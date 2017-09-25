В 11 сезоне сериала «Расследования Мердока» Четвертый полицейский участок Торонто оказывается на грани расформирования. Детектив Уильям Мердок незаконно попадает за решетку за убийство девушки, которого он не совершал. Инспектор Брекенрид исчезает без вести. Доктора Джулию Огден кто-то похищает, а констебли Джексон и Крэбтри считаются мертвыми после предыдущего задания. Полицейское управление попадает в руки коррумпированных чиновников, а оставшимся честным сотрудникам приходится действовать «из подполья». Однако городская преступность не дремлет, а потому Мердок готов на все, чтобы выйти на свободу.