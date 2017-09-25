The Artful Detective season 11 watch online

Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 25 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 11 description

В 11 сезоне сериала «Расследования Мердока» Четвертый полицейский участок Торонто оказывается на грани расформирования. Детектив Уильям Мердок незаконно попадает за решетку за убийство девушки, которого он не совершал. Инспектор Брекенрид исчезает без вести. Доктора Джулию Огден кто-то похищает, а констебли Джексон и Крэбтри считаются мертвыми после предыдущего задания. Полицейское управление попадает в руки коррумпированных чиновников, а оставшимся честным сотрудникам приходится действовать «из подполья». Однако городская преступность не дремлет, а потому Мердок готов на все, чтобы выйти на свободу.

8.3
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 11 list of episodes.

Up from Ashes
Season 11 Episode 1
25 September 2017
Merlot Mysteries
Season 11 Episode 2
2 October 2017
8 Footsteps
Season 11 Episode 3
9 October 2017
The Canadian Patient
Season 11 Episode 4
16 October 2017
Dr. Osler Regrets
Season 11 Episode 5
23 October 2017
21 Murdoch Street
Season 11 Episode 6
6 November 2017
The Accident
Season 11 Episode 7
13 November 2017
Brackenreid Boudoir
Season 11 Episode 8
4 December 2017
The Talking Dead
Season 11 Episode 9
11 December 2017
F.L.A.S.H.!
Season 11 Episode 10
8 January 2018
Biffers and Blockers
Season 11 Episode 11
15 January 2018
Mary Wept
Season 11 Episode 12
22 January 2018
Crabtree à la Carte
Season 11 Episode 13
29 January 2018
The Great White Moose
Season 11 Episode 14
5 February 2018
Murdoch Schmurdoch
Season 11 Episode 15
26 February 2018
Game of Kings
Season 11 Episode 16
5 March 2018
Shadows Are Falling
Season 11 Episode 17
12 March 2018
Free Falling
Season 11 Episode 18
19 March 2018
