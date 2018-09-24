The Artful Detective season 12 watch online

Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 24 September 2018
Production year 2018
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 12 description

В 12 сезоне сериала «Расследования Мердока» главный герой, наконец, отваживается создать семью. После помолвки детектив Уильям Мердок и его избранница Джулия Огден начинают строительство собственного дома. За проект берется сам знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Однако на вечеринке по случаю новоселья молодой четы погибает один из гостей. Мердоку приходится самому взяться за это расследование. Тем временем Джулия возвращается в университет, чтобы усовершенствовать свои познания в медицине, чем пользуется ее конкурентка Вайолет Харт. А Хиггинс уходит из полиции из-за конфликта с Брекенридом.

8.3
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 12 list of episodes.

Murdoch Mystery Mansion
Season 12 Episode 1
24 September 2018
Operation: Murder
Season 12 Episode 2
1 October 2018
My Big Fat Mimico Wedding
Season 12 Episode 3
8 October 2018
Murdoch Without Borders
Season 12 Episode 4
15 October 2018
The Spy Who Loved Murdoch
Season 12 Episode 5
22 October 2018
Sir. Sir? Sir!!!
Season 12 Episode 6
29 October 2018
Brother's Keeper
Season 12 Episode 7
5 November 2018
Drowning in Money
Season 12 Episode 8
12 November 2018
Secrets and Lies
Season 12 Episode 9
26 November 2018
Pirates of the Great Lakes
Season 12 Episode 10
7 January 2019
Annabella Cinderella
Season 12 Episode 11
14 January 2019
Six of the Best
Season 12 Episode 12
21 January 2019
Murdoch and the Undetectable Man
Season 12 Episode 13
28 January 2019
Sins of the Father
Season 12 Episode 14
4 February 2019
One Minute to Murder
Season 12 Episode 15
11 February 2019
The Manual for Murder
Season 12 Episode 16
18 February 2019
Darkness Before Dawn (1)
Season 12 Episode 17
25 February 2019
Darkness Before Dawn (2)
Season 12 Episode 18
4 March 2019
