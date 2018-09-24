В 12 сезоне сериала «Расследования Мердока» главный герой, наконец, отваживается создать семью. После помолвки детектив Уильям Мердок и его избранница Джулия Огден начинают строительство собственного дома. За проект берется сам знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт. Однако на вечеринке по случаю новоселья молодой четы погибает один из гостей. Мердоку приходится самому взяться за это расследование. Тем временем Джулия возвращается в университет, чтобы усовершенствовать свои познания в медицине, чем пользуется ее конкурентка Вайолет Харт. А Хиггинс уходит из полиции из-за конфликта с Брекенридом.