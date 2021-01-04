The Artful Detective season 14 watch online

Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 4 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 14 description

В 14 сезоне сериала «Расследования Мердока» прославленный канадский детектив погружается в мир популярного кино. Во время постановки модного водевиля кто-то убивает одного из актеров. Однако у Уильяма Мердока есть основания полагать, что истиной целью нападения был сам великий Чарли Чаплин. Тем временем сын инспектора Брекенрида становится подозреваемым по одному из дел полицейского участка. Однако отец не позволяет Мердоку заняться расследованием и оправдать парня. Кроме того, герою предстоит спасти похищенного друга, раскрыть убийство студента и проститутки, а также спасти свою супругу из опасной ловушки.

8.3
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 14 list of episodes.

Murdoch and the Tramp
Season 14 Episode 1
4 January 2021
Rough and Tumble
Season 14 Episode 2
11 January 2021
Code M for Murdoch
Season 14 Episode 3
18 January 2021
Shock Value
Season 14 Episode 4
25 January 2021
Murder Checks In
Season 14 Episode 5
1 February 2021
The Ministry of Virtue
Season 14 Episode 6
8 February 2021
Murdoch Escape Room
Season 14 Episode 7
15 February 2021
The Dominion of New South Mimico
Season 14 Episode 8
22 February 2021
The .38 Murdoch Special
Season 14 Episode 9
1 March 2021
Everything Is Broken (1)
Season 14 Episode 10
8 March 2021
Everything Is Broken (2)
Season 14 Episode 11
15 March 2021
