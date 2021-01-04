В 14 сезоне сериала «Расследования Мердока» прославленный канадский детектив погружается в мир популярного кино. Во время постановки модного водевиля кто-то убивает одного из актеров. Однако у Уильяма Мердока есть основания полагать, что истиной целью нападения был сам великий Чарли Чаплин. Тем временем сын инспектора Брекенрида становится подозреваемым по одному из дел полицейского участка. Однако отец не позволяет Мердоку заняться расследованием и оправдать парня. Кроме того, герою предстоит спасти похищенного друга, раскрыть убийство студента и проститутки, а также спасти свою супругу из опасной ловушки.