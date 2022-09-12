The Artful Detective season 16 watch online

The Artful Detective season 16 poster
Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 12 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 24
Runtime 24 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 16 description

В 16 сезоне сериала «Расследования Мердока» семья Уильяма оказывается в серьезной опасности. Неизвестный мужчина совершает покушение на человека, который как две капли воды похож на Мердока. Выясняется, что его истинной целью был сам детектив. Герой перевозит Джулию в загородный дом, о котором не знает никто, кроме нескольких коллег по полицейскому участку. Сам Уильям должен найти убийцу до того, как убийца найдет его. Тем временем не дремлют и остальные злодеи. Сумасшедшая женщина пытается похитить Крэбтри, а известный блюзовый музыкант погибает по сценарию, описанному в собственной песне.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 16 list of episodes.

Sometimes They Come Back (1)
Season 16 Episode 1
12 September 2022
Sometimes They Come Back (2)
Season 16 Episode 2
19 September 2022
The Write Stuff
Season 16 Episode 3
26 September 2022
Promising Young Ladies
Season 16 Episode 4
3 October 2022
Murdoch Rides Easy
Season 16 Episode 5
10 October 2022
Clean Hands
Season 16 Episode 6
17 October 2022
Murdoch and the Sonic Boom
Season 16 Episode 7
24 October 2022
I Still Know What You Did Last Autumn
Season 16 Episode 8
31 October 2022
Honeymoon in Hampshire
Season 16 Episode 9
7 November 2022
Dash to Death
Season 16 Episode 10
14 November 2022
D.O.A.
Season 16 Episode 11
21 November 2022
Porcelain Maiden
Season 16 Episode 12
2 January 2023
Vengeance Makes the Man
Season 16 Episode 13
9 January 2023
Murdoch at the End of the World
Season 16 Episode 14
16 January 2023
Breaking Ranks
Season 16 Episode 15
23 January 2023
An Avoidable Hinder
Season 16 Episode 16
6 February 2023
Sometimes They Come Back - Part 1
Season 16 Episode 17
13 February 2023
Sometimes They Come Back - Part 2
Season 16 Episode 18
20 February 2023
Write Stuff, The
Season 16 Episode 19
27 February 2023
Just Desserts
Season 16 Episode 20
6 March 2023
Murder in F Major
Season 16 Episode 21
20 March 2023
Scents and Sensibility
Season 16 Episode 22
27 March 2023
The Long Goodbye (1)
Season 16 Episode 23
3 April 2023
The Long Goodbye (2)
Season 16 Episode 24
10 April 2023
