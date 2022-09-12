В 16 сезоне сериала «Расследования Мердока» семья Уильяма оказывается в серьезной опасности. Неизвестный мужчина совершает покушение на человека, который как две капли воды похож на Мердока. Выясняется, что его истинной целью был сам детектив. Герой перевозит Джулию в загородный дом, о котором не знает никто, кроме нескольких коллег по полицейскому участку. Сам Уильям должен найти убийцу до того, как убийца найдет его. Тем временем не дремлют и остальные злодеи. Сумасшедшая женщина пытается похитить Крэбтри, а известный блюзовый музыкант погибает по сценарию, описанному в собственной песне.