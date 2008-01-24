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The Artful Detective 2008 - 2026, season 20

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Kinoafisha TV Shows The Artful Detective Seasons Season 20
Murdoch Mysteries 12+
Title Season 20

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

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