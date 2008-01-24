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The Artful Detective 2008 - 2026, season 20
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Kinoafisha
TV Shows
The Artful Detective
Seasons
Season 20
Murdoch Mysteries
12+
Title
Season 20
Series rating
8.3
Rate
15
votes
8.2
IMDb
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