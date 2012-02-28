В 5 сезоне сериала «Расследования Мердока» детектив переезжает жить и работать из Торонто на юго-запад Канады, в Юкон. Уильям Мердок прибывает в Клондайк в самый разгар Золотой лихорадки, так что он не остается надолго без работы. На новом месте он сразу же приступает к расследованию убийства, которое явно связано с добычей и перепродажей золота. Также в этом сезоне детективу предстоит столкнуться с религиозным преступлением, проклятием египетской мумии, группой американских анархистов, отравлением оперной дивы, похищением скромной сотрудницы библиотеки и изобретением электромобиля.