The Artful Detective season 5 watch online

The Artful Detective season 5 poster
Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 28 February 2012
Production year 2012
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Расследования Мердока» детектив переезжает жить и работать из Торонто на юго-запад Канады, в Юкон. Уильям Мердок прибывает в Клондайк в самый разгар Золотой лихорадки, так что он не остается надолго без работы. На новом месте он сразу же приступает к расследованию убийства, которое явно связано с добычей и перепродажей золота. Также в этом сезоне детективу предстоит столкнуться с религиозным преступлением, проклятием египетской мумии, группой американских анархистов, отравлением оперной дивы, похищением скромной сотрудницы библиотеки и изобретением электромобиля.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 5 list of episodes.

TV series release schedule
Murdoch of the Klondike
Season 5 Episode 1
28 February 2012
Back and to the Left
Season 5 Episode 2
6 March 2012
Evil Eye of Egypt
Season 5 Episode 3
13 March 2012
War on Terror
Season 5 Episode 4
20 March 2012
Murdoch at the Opera
Season 5 Episode 5
27 March 2012
Who Killed the Electric Carriage?
Season 5 Episode 6
3 April 2012
Stroll on the Wild Side (Pt 1)
Season 5 Episode 7
10 April 2012
Stroll on the Wild Side (Pt 2)
Season 5 Episode 8
17 April 2012
Invention Convention
Season 5 Episode 9
24 April 2012
Staircase to Heaven
Season 5 Episode 10
1 May 2012
Murdoch in Toyland
Season 5 Episode 11
8 May 2012
Murdoch Night in Canada
Season 5 Episode 12
15 May 2012
Twentieth Century Murdoch
Season 5 Episode 13
22 May 2012
