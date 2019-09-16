В 13 сезоне сериала «Расследования Мердока» Джулия отправляется в центр Торонто на митинг суфражисток. Однако в самый разгар шествия в толпе взрывается бомба. Уильям Мердок сам берется за расследование преступления, которое чуть не убило его возлюбленную. Тем временем будущая знаменитая писательница Эффи Ньюсом просит Джорджа показать издателю ее первую рукопись, но в ее успех никто не верит. Также Мердоку предстоит урезонить митингующих рабочих на пристани и раскрыть убийство женщины, которая пропала десятилетие назад… однако ее свежий труп выглядит ни на день не постаревшим.