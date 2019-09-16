The Artful Detective season 13 watch online

Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 13
Title Сезон 13
Season premiere 16 September 2019
Production year 2019
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 13 description

В 13 сезоне сериала «Расследования Мердока» Джулия отправляется в центр Торонто на митинг суфражисток. Однако в самый разгар шествия в толпе взрывается бомба. Уильям Мердок сам берется за расследование преступления, которое чуть не убило его возлюбленную. Тем временем будущая знаменитая писательница Эффи Ньюсом просит Джорджа показать издателю ее первую рукопись, но в ее успех никто не верит. Также Мердоку предстоит урезонить митингующих рабочих на пристани и раскрыть убийство женщины, которая пропала десятилетие назад… однако ее свежий труп выглядит ни на день не постаревшим.

8.3
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 13 list of episodes.

Troublemakers
Season 13 Episode 1
16 September 2019
Bad Pennies
Season 13 Episode 2
23 September 2019
Forever Young
Season 13 Episode 3
30 September 2019
Prodigal Father
Season 13 Episode 4
14 October 2019
Murdoch and the Cursed Caves
Season 13 Episode 5
28 October 2019
The Philately Fatality
Season 13 Episode 6
4 November 2019
Toronto the Bad
Season 13 Episode 7
11 November 2019
The Final Curtain
Season 13 Episode 8
18 November 2019
The Killing Dose
Season 13 Episode 9
25 November 2019
Parker in the Rye
Season 13 Episode 10
6 January 2020
Staring Blindly into the Future
Season 13 Episode 11
13 January 2020
Fox Hunt
Season 13 Episode 12
20 January 2020
Kill Thy Neighbour
Season 13 Episode 13
27 January 2020
Rigid Silence
Season 13 Episode 14
3 February 2020
The Trial of Terrance Meyers
Season 13 Episode 15
10 February 2020
In the Company of Women
Season 13 Episode 16
17 February 2020
Things Left Behind
Season 13 Episode 17
24 February 2020
The Future Is Unwritten
Season 13 Episode 18
2 March 2020
