The Artful Detective season 10 watch online

The Artful Detective season 10 poster
Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 10 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 10 description

В 10 сезоне сериала «Расследования Мердока» в светском обществе происходит череда жутких смертей. После балов погибают юные и прекрасные дебютантки. Уильям Мердок выясняет, что все убитые девушки накануне добивались внимания одного и того же холостого обеспеченного джентльмена. Теперь полиция должна опросить как самого сердцееда, так и его выживших поклонниц. В это время доктор Джулия Огден переживает посттравматический стресс после того, как ее чуть не убила Ева Пирс. А весь центр Торонто внезапно охватывает огромный пожар 1904 года, которому суждено впоследствии войти в историю Канады.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 10 list of episodes.

TV series release schedule
Great Balls of Fire (1)
Season 10 Episode 1
10 October 2016
Great Balls of Fire (2)
Season 10 Episode 2
17 October 2016
A Study in Pink
Season 10 Episode 3
24 October 2016
Concocting a Killer
Season 10 Episode 4
31 October 2016
Jagged Little Pill
Season 10 Episode 5
7 November 2016
Bend It Like Brackenreid
Season 10 Episode 6
14 November 2016
Painted Ladies
Season 10 Episode 7
21 November 2016
Weekend at Murdoch's
Season 10 Episode 8
28 November 2016
Excitable Chap
Season 10 Episode 9
5 December 2016
The Devil Inside
Season 10 Episode 10
9 January 2017
A Murdog Mystery
Season 10 Episode 11
16 January 2017
The Missing
Season 10 Episode 12
23 January 2017
Mr. Murdoch's Neighbourhood
Season 10 Episode 13
6 February 2017
From Murdoch to Eternity
Season 10 Episode 14
13 February 2017
Hades Hath No Fury
Season 10 Episode 15
20 February 2017
Мастер Лавкрафт
Season 10 Episode 16
27 February 2017
Hot Wheels of Thunder
Season 10 Episode 17
13 March 2017
Hell to Pay
Season 10 Episode 18
20 March 2017
