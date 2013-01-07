The Artful Detective season 6 watch online

Murdoch Mysteries 12+
Сезон 6
Season premiere 7 January 2013
Production year 2013
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Расследования Мердока» в Торонто XIX столетия снова неспокойно. Уинстон Черчилль оказывается свидетелем убийства, мирных горожан кто-то начинает убивать в их собственных домах, и даже в нудистской общине кто-то покушается на человеческую жизнь. Детектив Уильям Мердок приходит на помощь и берется за новые расследования. Ему, как всегда, помогает опытный врач и одна из первых в истории Канады криминалистов Джулия Огден. На сей раз полицейский и доктор оказываются в самом центре не только криминальных событий города, но и международного политического скандала.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 6 list of episodes.

TV series release schedule
Murdoch Air
Season 6 Episode 1
7 January 2013
Winston's Lost Night
Season 6 Episode 2
14 January 2013
Murdoch on the Corner
Season 6 Episode 3
21 January 2013
A Study in Sherlock
Season 6 Episode 4
21 January 2013
Murdoch au Naturel
Season 6 Episode 5
4 February 2013
Murdoch and the Cloud of Doom
Season 6 Episode 6
11 February 2013
The Ghost of Queen's Park
Season 6 Episode 7
25 February 2013
Murdoch in Ladies Wear
Season 6 Episode 8
4 March 2013
Victoria Cross
Season 6 Episode 9
11 March 2013
Twisted Sisters
Season 6 Episode 10
18 March 2013
Lovers in a Murderous Time
Season 6 Episode 11
25 March 2013
Crime and Punishment
Season 6 Episode 12
8 April 2013
The Murdoch Trap
Season 6 Episode 13
15 April 2013
