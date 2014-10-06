В 8 сезоне сериала «Расследования Мердока» в порту Торонто происходят сразу два преступления. Во-первых, кто-то убивает местного торговца, торговавшего с заграничными заказчиками на море. Во-вторых, на берегу находят мертвую женщину. Но попытка полиции навести порядок в доках приводит к усугублению ситуации. Констебли вступают с рабочими в драку, в которой инспектор Брекенрид получает серьезные ранения. Тем временем доктор Джулия Огден участвует в мирном протесте в поддержку избирательного права женщин, из-за чего оказывается за решеткой. Устранять последствия всех этих событий приходится Мердоку.