The Artful Detective season 8 watch online

The Artful Detective season 8 poster
Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 6 October 2014
Production year 2014
Number of episodes 18
Runtime 18 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Расследования Мердока» в порту Торонто происходят сразу два преступления. Во-первых, кто-то убивает местного торговца, торговавшего с заграничными заказчиками на море. Во-вторых, на берегу находят мертвую женщину. Но попытка полиции навести порядок в доках приводит к усугублению ситуации. Констебли вступают с рабочими в драку, в которой инспектор Брекенрид получает серьезные ранения. Тем временем доктор Джулия Огден участвует в мирном протесте в поддержку избирательного права женщин, из-за чего оказывается за решеткой. Устранять последствия всех этих событий приходится Мердоку.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 8 list of episodes.

TV series release schedule
On the Waterfront (1)
Season 8 Episode 1
6 October 2014
On the Waterfront (2)
Season 8 Episode 2
13 October 2014
Glory Days
Season 8 Episode 3
20 October 2014
Holy Matrimony, Murdoch
Season 8 Episode 4
3 November 2014
Murdoch Takes Manhattan
Season 8 Episode 5
10 November 2014
The Murdoch Appreciation Society
Season 8 Episode 6
17 November 2014
What Lies Buried
Season 8 Episode 7
24 November 2014
High Voltage
Season 8 Episode 8
1 December 2014
The Keystone Constables
Season 8 Episode 9
8 December 2014
Murdoch and the Temple of Death
Season 8 Episode 10
12 January 2015
All That Glitters
Season 8 Episode 11
19 January 2015
The Devil Wears Whalebone
Season 8 Episode 12
26 January 2015
The Incurables
Season 8 Episode 13
9 February 2015
Toronto's Girl Problem
Season 8 Episode 14
16 February 2015
Shipwreck
Season 8 Episode 15
23 February 2015
CrabtreeMania
Season 8 Episode 16
16 March 2015
Election Day
Season 8 Episode 17
23 March 2015
Artful Detective
Season 8 Episode 18
30 March 2015
