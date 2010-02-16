The Artful Detective season 3 watch online

The Artful Detective season 3 poster
Murdoch Mysteries 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 16 February 2010
Production year 2010
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"The Artful Detective" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Расследования Мердока» главный герой приходит в себя в Бристоле. Он не помнит не только как оказался в Англии, но и кто он такой. Кроме того, за Уильямом Мердоком гонятся вооруженные незнакомцы, уверенные в том, что он кого-то убил. Местная журналистка Анна Фулфорд приходит мужчине на помощь. Она дает ему укрытие в своем доме и помогает ему разобраться в загадках его амнезии. Тем временем в Торонто доктор Джулия Огден, а также все коллеги Мердока из полицейского участка сбиваются с ног, пытаясь разыскать пропавшего детектива. Им придется собрать воедино непростой пазл.

Series rating

8.3
Rate 15 votes
8.2 IMDb

"The Artful Detective" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
The Murdoch Identity
Season 3 Episode 1
16 February 2010
The Great Wall
Season 3 Episode 2
23 February 2010
Victor, Victorian
Season 3 Episode 3
2 March 2010
Rich Boy, Poor Boy
Season 3 Episode 4
9 March 2010
Me, Myself and Murdoch
Season 3 Episode 5
16 March 2010
This One Goes to Eleven
Season 3 Episode 6
23 March 2010
Blood and Circuses
Season 3 Episode 7
30 March 2010
Future Imperfect
Season 3 Episode 8
6 April 2010
Love and Human Remains
Season 3 Episode 9
13 April 2010
The Curse of Beaton Manor
Season 3 Episode 10
20 April 2010
Hangman
Season 3 Episode 11
27 April 2010
In the Altogether
Season 3 Episode 12
4 May 2010
The Tesla Effect
Season 3 Episode 13
11 May 2010
