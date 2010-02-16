В 3 сезоне сериала «Расследования Мердока» главный герой приходит в себя в Бристоле. Он не помнит не только как оказался в Англии, но и кто он такой. Кроме того, за Уильямом Мердоком гонятся вооруженные незнакомцы, уверенные в том, что он кого-то убил. Местная журналистка Анна Фулфорд приходит мужчине на помощь. Она дает ему укрытие в своем доме и помогает ему разобраться в загадках его амнезии. Тем временем в Торонто доктор Джулия Огден, а также все коллеги Мердока из полицейского участка сбиваются с ног, пытаясь разыскать пропавшего детектива. Им придется собрать воедино непростой пазл.