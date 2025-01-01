Menu
Kinoafisha Persons Hans Zimmer Awards

Hans Zimmer
Academy Awards, USA 2022 Academy Awards, USA 2022
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Academy Awards, USA 1995 Academy Awards, USA 1995
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Academy Awards, USA 2018 Academy Awards, USA 2018
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2015 Academy Awards, USA 2015
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2011 Academy Awards, USA 2011
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2010 Academy Awards, USA 2010
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2001 Academy Awards, USA 2001
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1999 Academy Awards, USA 1999
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1998 Academy Awards, USA 1998
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1997 Academy Awards, USA 1997
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1989 Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2022 Golden Globes, USA 2022
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 2001 Golden Globes, USA 2001
Best Original Score
Winner
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 1995 Golden Globes, USA 1995
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 2025 Golden Globes, USA 2025
Best Original Score, Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2018 Golden Globes, USA 2018
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best Original Score
Nominee
 Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2011 Golden Globes, USA 2011
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2003 Golden Globes, USA 2003
Best Song
Nominee
 Best Song
Nominee
Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best Original Score
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024 Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Original Score
Winner
BAFTA Awards 2018 BAFTA Awards 2018
Original Music
Nominee
 Original Music
Nominee
 Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Best Original Music
Nominee
 Best Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2015 BAFTA Awards 2015
Best Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best Original Score
Nominee
 Best Original Score
Nominee
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 2001 BAFTA Awards 2001
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
 Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 1995 BAFTA Awards 1995
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 1992 BAFTA Awards 1992
Original Score
Nominee
