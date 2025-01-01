Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Hans Zimmer
Awards
Awards and nominations of Hans Zimmer
Hans Zimmer
About
Filmography
Articles
Awards
Awards and nominations of Hans Zimmer
Academy Awards, USA 2022
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Academy Awards, USA 1995
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Winner
Academy Awards, USA 2018
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2015
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2011
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2010
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 2001
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1999
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1998
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1997
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Academy Awards, USA 1989
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
Golden Globes, USA 2022
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 2001
Best Original Score
Winner
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 1995
Best Original Score
Winner
Golden Globes, USA 2025
Best Original Score, Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2018
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best Original Score
Nominee
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2011
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2009
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2007
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2005
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2004
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 2003
Best Song
Nominee
Best Song
Nominee
Golden Globes, USA 2002
Best Original Score
Nominee
Golden Globes, USA 1999
Best Original Score
Nominee
Primetime Emmy Awards 2024
Outstanding Original Music and Lyrics
Nominee
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Music Composition for a Limited or Anthology Series, Movie or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
BAFTA Awards 2022
Original Score
Winner
BAFTA Awards 2018
Original Music
Nominee
Original Music
Nominee
Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2017
Best Original Music
Nominee
Best Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best Original Music
Nominee
BAFTA Awards 2014
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 2011
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Original Score
Nominee
Best Original Score
Nominee
BAFTA Awards 2009
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 2001
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 1995
Anthony Asquith Award for Film Music
Nominee
BAFTA Awards 1992
Original Score
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree