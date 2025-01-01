Menu
William H. Macy
Awards
Awards and nominations of William H. Macy
William H. Macy
Awards
Awards and nominations of William H. Macy
Academy Awards, USA 1997
Best Performance by an Actor in a Supporting Role
Nominee
Golden Globes, USA 2018
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2005
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2004
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Nominee
Golden Globes, USA 2003
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Sundance Film Festival 2012
Dramatic
Winner
Dramatic
Winner
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2003
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2004
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by a Cast in a Theatrical Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Theatrical Motion Picture
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1998
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
Outstanding Performance by a Cast
Nominee
Screen Actors Guild Awards 1997
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Nominee
