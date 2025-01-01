Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Judy Davis Awards

Awards and nominations of Judy Davis

Judy Davis
Awards and nominations of Judy Davis
Academy Awards, USA 1993 Academy Awards, USA 1993
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Academy Awards, USA 1985 Academy Awards, USA 1985
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
Golden Globes, USA 2002 Golden Globes, USA 2002
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 1992 Golden Globes, USA 1992
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 2004 Golden Globes, USA 2004
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2000 Golden Globes, USA 2000
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1996 Golden Globes, USA 1996
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1993 Golden Globes, USA 1993
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1981 BAFTA Awards 1981
Best Actress
Winner
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Winner
BAFTA Awards 1993 BAFTA Awards 1993
Best Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2002 Screen Actors Guild Awards 2002
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Moscow International Film Festival 1983 Moscow International Film Festival 1983
Best Actress
Winner
Screen Actors Guild Awards 2000 Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more