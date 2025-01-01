Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Judy Davis
Awards
Awards and nominations of Judy Davis
Judy Davis
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Judy Davis
Academy Awards, USA 1993
Best Performance by an Actress in a Supporting Role
Nominee
Academy Awards, USA 1985
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
Golden Globes, USA 2002
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 1992
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Winner
Golden Globes, USA 2004
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2000
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1996
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 1993
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Winner
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Winner
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Nominee
BAFTA Awards 1981
Best Actress
Winner
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Winner
BAFTA Awards 1993
Best Actress
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2002
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Winner
Moscow International Film Festival 1983
Best Actress
Winner
Screen Actors Guild Awards 2000
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Miniseries
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree