Персоны
Джуди Дэвис
Награды и номинации Джуди Дэвис
Judy Davis
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации Джуди Дэвис
Оскар 1993
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1985
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1992
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучшая женская роль
Победитель
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Лучшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
ММКФ 1983
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
