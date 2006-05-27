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Poster of Pan's Labyrinth
8.0
Pan's Labyrinth - Trailer
Kinoafisha Films Pan's Labyrinth
8.0

Pan's Labyrinth

, 2006
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Mexico, Spain, USA / Drama, Fairy Tale, Horror, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Pan's Labyrinth
8.0
Pan's Labyrinth - Trailer
Pan's Labyrinth  Trailer

Cast

Ivana Baquero
Ivana Baquero
Ofelia
Doug Jones
Doug Jones
Pale Man
Maribel Verdú
Maribel Verdú
Mercedes
Federico Luppi
Sergi López
Sergi López
Vidal
Ariadna Gil
Carmen
Álex Angulo
Doctor Ferreiro
Roger Casamajor
Roger Casamajor
Pedro
Manolo Solo
Manolo Solo
Garcés
César Vea
Serrano
Iván Massagué
Iván Massagué
El Tarta
Director Guillermo del Toro
Writer Guillermo del Toro
Composer Javier Navarrete
Cast and Crew

Film details

Country Mexico / Spain / USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2006
Online premiere 22 October 2021
World premiere 27 May 2006
Release date
30 November 2006 Russia RUSCICO
4 January 2007 Argentina
10 October 2006 Australia
22 February 2007 Austria
30 November 2006 Belarus
22 November 2006 Belgium
1 December 2006 Brazil
28 December 2007 Bulgaria
29 December 2006 Canada
23 February 2007 Colombia
9 August 2007 Czechia
9 March 2007 Denmark
23 March 2007 Estonia
29 December 2006 Finland
1 November 2006 France
22 February 2007 Germany
24 November 2006 Great Britain
8 February 2007 Greece
15 March 2007 Hong Kong
8 March 2007 Hungary
9 February 2007 Iceland
24 November 2006 Ireland
15 March 2007 Israel
24 November 2006 Italy
6 October 2007 Japan
30 November 2006 Kazakhstan
23 March 2007 Latvia
25 January 2007 Lithuania
15 March 2007 Malaysia
20 October 2006 Mexico
26 April 2007 Netherlands
5 January 2007 Norway
23 February 2007 Panama
30 March 2007 Poland
1 March 2007 Portugal
23 March 2007 Romania
4 November 2006 Serbia
30 November 2006 Singapore
10 January 2008 Slovakia
17 May 2007 Slovenia
30 November 2006 South Korea
11 October 2006 Spain
9 February 2007 Sweden
1 April 2020 Taiwan
6 April 2007 Turkey
29 December 2006 USA
30 November 2006 Ukraine
18 January 2007 Uruguay
23 February 2007 Venezuela
MPAA R
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $83,863,565
Production Tequila Gang, Estudios Picasso, Esperanto Filmoj
Also known as
El laberinto del fauno, Pan's Labyrinth, Pans labyrint, O Labirinto do Fauno, Лабиринт Фавна, A faun labirintusa, Fafn labirenti, Fafn labirinti, Faunens labyrint, Faunin labyrintti, Faunov labyrint, Faunův labyrint, Favnov labirint, Ha'mavokh shel Pan, Hezartoo-ye Pen, Il labirinto del fauno, Laberinto del fauno, Labirintul lui Pan, Labirynt fauna, Le labyrinthe de Pan, Mê Cung Của Pan, Paani labürint, Pan'ın Labirenti, Pāna labirints, Pano labirintas, Panov labirint, Pans Labyrinth, Pavnis labirinti, The Labyrinth of the Faun, Ο λαβύρινθος του Πάνα, Ο λαβύρινθος του Πανός, Лабиринтът на фавна, Лабіринт Фавна, Панов лавиринт, Фавн лабиринті, 판의 미로 - 오필리아와 세 개의 열쇠, パンズ・ラビリンス, 潘神的迷宫, 羊男的迷宮, 魔間迷宮

Film rating

8.0
Rate 37 votes
8.2 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  327 In the Drama genre  140 In the Fairy Tale genre  15 In the Horror genre  11 In the Thriller genre  64 In films of Mexico  1 In films of Spain  4 In films of USA  226 In films of 2006  7
Updated 22 February 2024

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