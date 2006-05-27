ProductionTequila Gang, Estudios Picasso, Esperanto Filmoj
Also known as
El laberinto del fauno, Pan's Labyrinth, Pans labyrint, O Labirinto do Fauno, Лабиринт Фавна, A faun labirintusa, Fafn labirenti, Fafn labirinti, Faunens labyrint, Faunin labyrintti, Faunov labyrint, Faunův labyrint, Favnov labirint, Ha'mavokh shel Pan, Hezartoo-ye Pen, Il labirinto del fauno, Laberinto del fauno, Labirintul lui Pan, Labirynt fauna, Le labyrinthe de Pan, Mê Cung Của Pan, Paani labürint, Pan'ın Labirenti, Pāna labirints, Pano labirintas, Panov labirint, Pans Labyrinth, Pavnis labirinti, The Labyrinth of the Faun, Ο λαβύρινθος του Πάνα, Ο λαβύρινθος του Πανός, Лабиринтът на фавна, Лабіринт Фавна, Панов лавиринт, Фавн лабиринті, 판의 미로 - 오필리아와 세 개의 열쇠, パンズ・ラビリンス, 潘神的迷宫, 羊男的迷宮, 魔間迷宮