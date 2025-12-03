Menu
Russian
7.5
Five Nights at Freddy's 2
Synopsis

This movie will follow the events of the Five Nights At Freddy's 2 game
Five Nights at Freddy's 2 - trailer
Country USA
Production year 2025
World premiere 3 December 2025
Release date
5 December 2025 American Samoa
4 December 2025 Argentina ATP
4 December 2025 Australia
4 December 2025 Austria
3 December 2025 Belgium
4 December 2025 Belize
4 December 2025 Bolivia
4 December 2025 Bosnia and Herzegovina
4 December 2025 Brazil
5 December 2025 Bulgaria
5 December 2025 Cambodia
5 December 2025 Canada 14A
4 December 2025 Chile
4 December 2025 Colombia
4 December 2025 Costa Rica
4 December 2025 Croatia
4 December 2025 Denmark
4 December 2025 Ecuador
4 December 2025 El Salvador
5 December 2025 Estonia
4 December 2025 Fiji
5 December 2025 Finland
3 December 2025 France
4 December 2025 Germany
3 December 2025 Great Britain
4 December 2025 Greece
4 December 2025 Guatemala
4 December 2025 Honduras
4 December 2025 Hungary
5 December 2025 India
5 December 2025 Ireland
4 December 2025 Israel
4 December 2025 Italy
23 January 2026 Japan
5 December 2025 Latvia (none)
5 December 2025 Lithuania N
4 December 2025 Malaysia
4 December 2025 Mexico
5 December 2025 Mongolia
4 December 2025 Montenegro o.A.
4 December 2025 Netherlands
4 December 2025 New Zealand
4 December 2025 Nicaragua
5 December 2025 Norway
4 December 2025 Panama
4 December 2025 Paraguay
4 December 2025 Peru
3 December 2025 Philippines
5 December 2025 Poland
5 December 2025 Romania
4 December 2025 Serbia o.A.
4 December 2025 Singapore
4 December 2025 Slovakia
4 December 2025 Slovenia
5 December 2025 South Africa
10 December 2025 South Korea
5 December 2025 Spain
4 December 2025 Switzerland
5 December 2025 Taiwan, Province of China
4 December 2025 Thailand
5 December 2025 Turkey
5 December 2025 USA
4 December 2025 Ukraine
4 December 2025 Uruguay
4 December 2025 Venezuela
5 December 2025 Viet Nam
Production Universal Pictures, Blumhouse Productions, Scott Cawthon Productions
Also known as
Five Nights at Freddy's 2, Пять ночей с Фредди 2, Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2, Năm Đêm Kinh Hoàng 2, Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2., Pet noči pri Freddyju 2, Pięć koszmarnych nocy 2, Viis ööd Freddy baaris 2, Πέντε νύχτες στου Φρέντι 2, П'ять ночей у Фредді 2, 佛萊迪餐館之五夜驚魂2
Director
Emma Tammi
Cast
Matthew Lillard
Piper Rubio
Megan Fox
hoop.228.ru 20 December 2023, 23:03
уже посмотрел, интересный сюжет кншн
frost228142 4 March 2024, 18:22
А где ты посмотрел если ты конечно не про первый фильм ибо я на них был
Five Nights at Freddy's 2 - trailer
Five Nights at Freddy's 2 Trailer
Five Nights at Freddy's 2 - teaser trailer
Five Nights at Freddy's 2 Teaser trailer
