Five Nights at Freddy's 2
Напомним о выходе в прокат
Country
USA
Production year
2025
World premiere
3 December 2025
Release date
5 December 2025
American Samoa
4 December 2025
Argentina
ATP
4 December 2025
Australia
4 December 2025
Austria
3 December 2025
Belgium
4 December 2025
Belize
4 December 2025
Bolivia
4 December 2025
Bosnia and Herzegovina
4 December 2025
Brazil
5 December 2025
Bulgaria
5 December 2025
Cambodia
5 December 2025
Canada
14A
4 December 2025
Chile
4 December 2025
Colombia
4 December 2025
Costa Rica
4 December 2025
Croatia
4 December 2025
Denmark
4 December 2025
Ecuador
4 December 2025
El Salvador
5 December 2025
Estonia
4 December 2025
Fiji
5 December 2025
Finland
3 December 2025
France
4 December 2025
Germany
3 December 2025
Great Britain
4 December 2025
Greece
4 December 2025
Guatemala
4 December 2025
Honduras
4 December 2025
Hungary
5 December 2025
India
5 December 2025
Ireland
4 December 2025
Israel
4 December 2025
Italy
23 January 2026
Japan
5 December 2025
Latvia
(none)
5 December 2025
Lithuania
N
4 December 2025
Malaysia
4 December 2025
Mexico
5 December 2025
Mongolia
4 December 2025
Montenegro
o.A.
4 December 2025
Netherlands
4 December 2025
New Zealand
4 December 2025
Nicaragua
5 December 2025
Norway
4 December 2025
Panama
4 December 2025
Paraguay
4 December 2025
Peru
3 December 2025
Philippines
5 December 2025
Poland
5 December 2025
Romania
4 December 2025
Serbia
o.A.
4 December 2025
Singapore
4 December 2025
Slovakia
4 December 2025
Slovenia
5 December 2025
South Africa
10 December 2025
South Korea
5 December 2025
Spain
4 December 2025
Switzerland
5 December 2025
Taiwan, Province of China
4 December 2025
Thailand
5 December 2025
Turkey
5 December 2025
USA
4 December 2025
Ukraine
4 December 2025
Uruguay
4 December 2025
Venezuela
5 December 2025
Viet Nam
Production
Universal Pictures, Blumhouse Productions, Scott Cawthon Productions
Also known as
Five Nights at Freddy's 2, Пять ночей с Фредди 2, Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece 2, Năm Đêm Kinh Hoàng 2, Öt éjjel Freddy Pizzázójában 2., Pet noči pri Freddyju 2, Pięć koszmarnych nocy 2, Viis ööd Freddy baaris 2, Πέντε νύχτες στου Φρέντι 2, П'ять ночей у Фредді 2, 佛萊迪餐館之五夜驚魂2