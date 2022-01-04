Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of M3GAN
6.7
M3GAN - Trailer
Kinoafisha Films M3GAN
6.7

M3GAN

, 2023
M3GAN
USA / Horror, Sci-Fi, Thriller / 18+
Trailers
Poster of M3GAN
6.7
M3GAN - Trailer
M3GAN  Trailer

Cast

Allison Williams
Allison Williams
Gemma
Violet McGraw
Violet McGraw
Cady
Ronny Chieng
Ronny Chieng
David
Brian Jordan Alvarez
Brian Jordan Alvarez
Cole
Jenna Davis
Jenna Davis
M3gan
Amie Donald
M3gan
Jen Van Epps
Tess
Stephane Garneau
Kurt
Lori Dungey
Celia
Amy Usherwood
Lydia
Director Gerard Johnstone
Writer James Wan, Akela Cooper
Composer Anthony Willis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2023
Online premiere 24 January 2023
World premiere 4 January 2022
Release date
19 January 2023 Argentina
12 January 2023 Australia
5 January 2023 Austria
26 January 2023 Azerbaijan 13+
28 December 2022 Belgium
5 January 2023 Bolivia
19 January 2023 Brazil 14
6 January 2023 Canada
5 January 2023 Chile
17 March 2023 China
5 January 2023 Colombia
12 January 2023 Croatia 16
5 January 2023 Cuba
12 January 2023 Czechia
5 January 2023 Dominican Republic
5 January 2023 Ecuador
5 January 2023 El Salvador
13 January 2023 Estonia
13 January 2023 Finland
11 January 2023 France
5 January 2023 Georgia PG-13
12 January 2023 Germany
13 January 2023 Great Britain
5 January 2023 Greece
5 January 2023 Guatemala
5 January 2023 Haiti
5 January 2023 Honduras
12 January 2023 Hong Kong
12 January 2023 Hungary 16
13 January 2023 Iceland 16 year age limit
13 January 2023 India
6 January 2023 Indonesia
13 January 2023 Ireland 15A
12 January 2023 Israel
4 January 2022 Italy 14+
9 June 2023 Japan
26 January 2023 Kazakhstan 18+
26 January 2023 Kyrgyzstan 12+
13 January 2023 Latvia 12+
13 January 2023 Lithuania
29 December 2022 Mexico
5 January 2023 Netherlands
12 January 2023 New Zealand M
5 January 2023 Nicaragua
12 January 2023 Paraguay
5 January 2023 Peru
13 January 2023 Poland
12 January 2023 Portugal
5 January 2023 Puerto Rico
5 January 2023 Saudi Arabia
12 January 2023 Singapore
12 January 2023 Slovakia 15
13 January 2022 South Africa 16
25 January 2023 South Korea 15
13 January 2023 Spain
13 January 2023 Sweden 15
5 January 2023 Switzerland
13 January 2023 Taiwan
12 January 2023 Thailand 15
13 January 2023 Turkey
12 January 2023 UAE 18TC
13 January 2023 USA
5 January 2023 Ukraine
12 January 2023 Uruguay
26 January 2023 Uzbekistan
5 January 2023 Venezuela
27 January 2023 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $180,089,109
Production Universal Pictures, Blumhouse Productions, Atomic Monster
Also known as
M3GAN, М3ган, Don't Meet M3gan, M3gan／ミーガン, M3Qan, Maygen, Megan, Megana, М3ҐАН, МЕҐАН, 人工殺姬, 梅根, 窒友梅根, ميغان, เมแกน, მეგანი, 메간, Меган, მ3განი, M3GAN ミーガン, MΞGAN

Film rating

6.7
Rate 36 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2408 In the Horror genre  203 In the Sci-Fi genre  313 In the Thriller genre  473 In films of USA  1468 In films of 2023  137
Updated 19 February 2026

Film Trailers

All trailers
M3GAN - Trailer
M3GAN Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day
2026, USA, Action, Adventure, Fantasy, Sci-Fi
The Odyssey
The Odyssey
2026, USA, Adventure, Fantasy, Action
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Posledniy bogatyr. Kolobok
Posledniy bogatyr. Kolobok
2026, Russia, Family, Fantasy
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz vselennye
2026, Russia, Sci-Fi, Adventure
Sacrifice
Sacrifice
2026, USA, Adventure, Comedy, Action
Motor City
Motor City
2025, USA, Action, Crime, Drama
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Deep Water
Deep Water
2026, USA / Spain, Action, Horror, Thriller
Moshenniki
Moshenniki
2026, Kazakhstan, Drama
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more