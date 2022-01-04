Cast
Cast and Crew
Director
Gerard Johnstone
Composer
Anthony Willis
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2023
Online premiere
24 January 2023
World premiere
4 January 2022
Release date
|19 January 2023
|Argentina
|
|
|12 January 2023
|Australia
|
|
|5 January 2023
|Austria
|
|
|26 January 2023
|Azerbaijan
|
|13+
|28 December 2022
|Belgium
|
|
|5 January 2023
|Bolivia
|
|
|19 January 2023
|Brazil
|
|14
|6 January 2023
|Canada
|
|
|5 January 2023
|Chile
|
|
|17 March 2023
|China
|
|
|5 January 2023
|Colombia
|
|
|12 January 2023
|Croatia
|
|16
|5 January 2023
|Cuba
|
|
|12 January 2023
|Czechia
|
|
|5 January 2023
|Dominican Republic
|
|
|5 January 2023
|Ecuador
|
|
|5 January 2023
|El Salvador
|
|
|13 January 2023
|Estonia
|
|
|13 January 2023
|Finland
|
|
|11 January 2023
|France
|
|
|5 January 2023
|Georgia
|
|PG-13
|12 January 2023
|Germany
|
|
|13 January 2023
|Great Britain
|
|
|5 January 2023
|Greece
|
|
|5 January 2023
|Guatemala
|
|
|5 January 2023
|Haiti
|
|
|5 January 2023
|Honduras
|
|
|12 January 2023
|Hong Kong
|
|
|12 January 2023
|Hungary
|
|16
|13 January 2023
|Iceland
|
|16 year age limit
|13 January 2023
|India
|
|
|6 January 2023
|Indonesia
|
|
|13 January 2023
|Ireland
|
|15A
|12 January 2023
|Israel
|
|
|4 January 2022
|Italy
|
|14+
|9 June 2023
|Japan
|
|
|26 January 2023
|Kazakhstan
|
|18+
|26 January 2023
|Kyrgyzstan
|
|12+
|13 January 2023
|Latvia
|
|12+
|13 January 2023
|Lithuania
|
|
|29 December 2022
|Mexico
|
|
|5 January 2023
|Netherlands
|
|
|12 January 2023
|New Zealand
|
|M
|5 January 2023
|Nicaragua
|
|
|12 January 2023
|Paraguay
|
|
|5 January 2023
|Peru
|
|
|13 January 2023
|Poland
|
|
|12 January 2023
|Portugal
|
|
|5 January 2023
|Puerto Rico
|
|
|5 January 2023
|Saudi Arabia
|
|
|12 January 2023
|Singapore
|
|
|12 January 2023
|Slovakia
|
|15
|13 January 2022
|South Africa
|
|16
|25 January 2023
|South Korea
|
|15
|13 January 2023
|Spain
|
|
|13 January 2023
|Sweden
|
|15
|5 January 2023
|Switzerland
|
|
|13 January 2023
|Taiwan
|
|
|12 January 2023
|Thailand
|
|15
|13 January 2023
|Turkey
|
|
|12 January 2023
|UAE
|
|18TC
|13 January 2023
|USA
|
|
|5 January 2023
|Ukraine
|
|
|12 January 2023
|Uruguay
|
|
|26 January 2023
|Uzbekistan
|
|
|5 January 2023
|Venezuela
|
|
|27 January 2023
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$12,000,000
Worldwide Gross
$180,089,109
Production
Universal Pictures, Blumhouse Productions, Atomic Monster
Also known as
M3GAN, М3ган, Don't Meet M3gan, M3gan／ミーガン, M3Qan, Maygen, Megan, Megana, М3ҐАН, МЕҐАН, 人工殺姬, 梅根, 窒友梅根, ميغان, เมแกน, მეგანი, 메간, Меган, მ3განი, M3GAN ミーガン, MΞGAN