Poster of Five Nights at Freddy's
7.3 IMDb Rating: 5.4
Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy's

Five Nights at Freddy's 18+
Synopsis

A troubled security guard begins working at Freddy Fazbear's Pizza. During his first night on the job, he realizes that the night shift won't be so easy to get through. Pretty soon he will unveil what actually happened at Freddy's.

Five Nights at Freddy's - trailer
Five Nights at Freddy's  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2023
Online premiere 26 October 2023
World premiere 1 October 2022
Release date
24 September 2025 Russia
26 October 2023 Albania
1 November 2023 Andorra
3 November 2023 Angola
26 October 2023 Antigua and Barbuda
2 November 2023 Argentina
26 October 2023 Armenia
26 October 2023 Aruba
26 October 2023 Australia
26 October 2023 Austria
26 October 2023 Azerbaijan 16+
27 October 2023 Bahamas
26 October 2023 Bahrain
27 October 2023 Barbados
1 November 2023 Belgium
26 October 2023 Belize
2 November 2023 Bolivia
26 October 2023 Bosnia and Herzegovina
26 October 2023 Brazil
27 October 2023 Bulgaria
27 October 2023 Canada
2 November 2023 Chile
2 November 2023 Colombia
26 October 2023 Costa Rica
26 October 2023 Croatia
26 October 2023 Cyprus
26 October 2023 Czechia
26 October 2023 Denmark
26 October 2023 Dominican Republic
9 November 2023 Ecuador
26 October 2023 Egypt
26 October 2023 El Salvador
27 October 2023 Estonia
26 October 2023 Faroe Islands
26 October 2023 Fiji
27 October 2023 Finland
22 November 2023 France
26 October 2023 Georgia R
1 October 2022 Germany 12
27 October 2023 Ghana
27 October 2023 Great Britain
26 October 2023 Greece
26 October 2023 Guatemala
26 October 2023 Guyana
26 October 2023 Honduras
26 October 2023 Hong Kong
2 November 2023 Hungary
27 October 2023 Iceland
27 October 2023 India
25 October 2023 Indonesia
26 October 2023 Iraq
27 October 2023 Ireland
26 October 2023 Israel
27 October 2023 Italy 6+
27 October 2023 Jamaica
14 February 2024 Japan
26 October 2023 Jordan
26 October 2023 Kazakhstan
25 October 2023 Kenya
26 October 2023 Kosovo
26 October 2023 Kuwait
26 October 2023 Kyrgyzstan 12+
27 October 2023 Latvia (none)
26 October 2023 Lebanon
27 October 2023 Lithuania
1 November 2023 Luxembourg
26 October 2023 Macao
10 November 2023 Madagascar
26 October 2023 Malaysia
1 November 2023 Malta
2 November 2023 Mexico
26 October 2023 Moldova 12
27 October 2023 Mongolia
19 October 2023 Montenegro
8 November 2023 Morocco
27 October 2023 Mozambique
26 October 2023 Netherlands
26 October 2023 New Zealand
26 October 2023 Nicaragua
27 October 2023 Nigeria
26 October 2023 North Macedonia
27 October 2023 Norway
26 October 2023 Oman
27 October 2023 Pakistan
26 October 2023 Panama
26 October 2023 Papua New Guinea
26 October 2023 Paraguay
26 October 2023 Peru
25 October 2023 Philippines
27 October 2023 Poland
1 November 2023 Portugal
27 October 2023 Puerto Rico PG-13
26 October 2023 Qatar
3 November 2023 Romania
26 October 2023 Saint Kitts and Nevis
26 October 2023 Saudi Arabia
26 October 2023 Serbia
26 October 2023 Singapore
26 October 2023 Slovakia
26 October 2023 Slovenia
3 November 2023 South Africa
15 November 2023 South Korea
3 November 2023 Spain
26 October 2023 Suriname
27 October 2023 Sweden
8 November 2023 Switzerland
27 October 2023 Taiwan, Province of China
27 October 2023 Tajikistan
27 October 2023 Tanzania, United Republic of
2 November 2023 Thailand
26 October 2023 Trinidad and Tobago
8 November 2023 Tunisia
27 October 2023 Turkey
26 October 2023 UAE 18TC
27 October 2023 USA
27 October 2023 Uganda
26 October 2023 Ukraine
2 November 2023 Uruguay
26 October 2023 Uzbekistan
26 October 2023 Venezuela
27 October 2023 Viet Nam
26 October 2023 Virgin Islands (U.S.)
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $291,493,620
Production Universal Pictures, Blumhouse Productions, Scott Cawthon Productions
Also known as
Five Nights at Freddy's, Five Nights at Freddy's: La Película, Pet noći kod Fredija, Пять ночей с Фредди, 5 Scary Nights at Freddy's, Bad Cupcake, Cinq Nuits Chez Freddy, Five Nights at Freddy's - O Filme, Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim, Five Nights at Freddy's Official Movie, Five Nights at Freddy's: Filmul, Freddi ilə Beş Gecə, Freddinikida besh kecha, Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece, Hing gisher Fredii mot, Khamisha Leillot Etzel Freddy, Limang gabi kina Freddy, Năm Đêm Kinh Hoàng, Öt éjjel Freddy pizzázójában, Päť nocí u Freddyho, Penj shab dar restewran Fradi, Penkios naktys pas Fredį, Pesë Nete tek Fredi, Pet noči pri Freddyju, Pět nocí u Freddyho, Peulediui Pijagage, Pięć koszmarnych nocy, Piecas naktis pie Fredija, Viis ööd Freddy baaris, Πέντε νύχτες στου Φρέντι, Нощна смяна във Фреди, П'ять ночей у Фредді, ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ, 佛萊迪餐館之五夜驚魂, 玩具熊的五夜后宫, 玩具熊的五夜驚魂
Director
Emma Tammi
Emma Tammi
Cast
Josh Hutcherson
Josh Hutcherson
Matthew Lillard
Matthew Lillard
Elizabeth Lail
Elizabeth Lail
Mary Stuart Masterson
Mary Stuart Masterson
Kat Conner Sterling
Kat Conner Sterling
Cast and Crew
In overall ranking  1287 In the Horror genre  65 In films of USA  793
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Write review
All Top Trailers on Our Channel
