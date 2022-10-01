A troubled security guard begins working at Freddy Fazbear's Pizza. During his first night on the job, he realizes that the night shift won't be so easy to get through. Pretty soon he will unveil what actually happened at Freddy's.
|24 September 2025
|Russia
|26 October 2023
|Albania
|1 November 2023
|Andorra
|3 November 2023
|Angola
|26 October 2023
|Antigua and Barbuda
|2 November 2023
|Argentina
|26 October 2023
|Armenia
|26 October 2023
|Aruba
|26 October 2023
|Australia
|26 October 2023
|Austria
|26 October 2023
|Azerbaijan
|16+
|27 October 2023
|Bahamas
|26 October 2023
|Bahrain
|27 October 2023
|Barbados
|1 November 2023
|Belgium
|26 October 2023
|Belize
|2 November 2023
|Bolivia
|26 October 2023
|Bosnia and Herzegovina
|26 October 2023
|Brazil
|27 October 2023
|Bulgaria
|27 October 2023
|Canada
|2 November 2023
|Chile
|2 November 2023
|Colombia
|26 October 2023
|Costa Rica
|26 October 2023
|Croatia
|26 October 2023
|Cyprus
|26 October 2023
|Czechia
|26 October 2023
|Denmark
|26 October 2023
|Dominican Republic
|9 November 2023
|Ecuador
|26 October 2023
|Egypt
|26 October 2023
|El Salvador
|27 October 2023
|Estonia
|26 October 2023
|Faroe Islands
|26 October 2023
|Fiji
|27 October 2023
|Finland
|22 November 2023
|France
|26 October 2023
|Georgia
|R
|1 October 2022
|Germany
|12
|27 October 2023
|Ghana
|27 October 2023
|Great Britain
|26 October 2023
|Greece
|26 October 2023
|Guatemala
|26 October 2023
|Guyana
|26 October 2023
|Honduras
|26 October 2023
|Hong Kong
|2 November 2023
|Hungary
|27 October 2023
|Iceland
|27 October 2023
|India
|25 October 2023
|Indonesia
|26 October 2023
|Iraq
|27 October 2023
|Ireland
|26 October 2023
|Israel
|27 October 2023
|Italy
|6+
|27 October 2023
|Jamaica
|14 February 2024
|Japan
|26 October 2023
|Jordan
|26 October 2023
|Kazakhstan
|25 October 2023
|Kenya
|26 October 2023
|Kosovo
|26 October 2023
|Kuwait
|26 October 2023
|Kyrgyzstan
|12+
|27 October 2023
|Latvia
|(none)
|26 October 2023
|Lebanon
|27 October 2023
|Lithuania
|1 November 2023
|Luxembourg
|26 October 2023
|Macao
|10 November 2023
|Madagascar
|26 October 2023
|Malaysia
|1 November 2023
|Malta
|2 November 2023
|Mexico
|26 October 2023
|Moldova
|12
|27 October 2023
|Mongolia
|19 October 2023
|Montenegro
|8 November 2023
|Morocco
|27 October 2023
|Mozambique
|26 October 2023
|Netherlands
|26 October 2023
|New Zealand
|26 October 2023
|Nicaragua
|27 October 2023
|Nigeria
|26 October 2023
|North Macedonia
|27 October 2023
|Norway
|26 October 2023
|Oman
|27 October 2023
|Pakistan
|26 October 2023
|Panama
|26 October 2023
|Papua New Guinea
|26 October 2023
|Paraguay
|26 October 2023
|Peru
|25 October 2023
|Philippines
|27 October 2023
|Poland
|1 November 2023
|Portugal
|27 October 2023
|Puerto Rico
|PG-13
|26 October 2023
|Qatar
|3 November 2023
|Romania
|26 October 2023
|Saint Kitts and Nevis
|26 October 2023
|Saudi Arabia
|26 October 2023
|Serbia
|26 October 2023
|Singapore
|26 October 2023
|Slovakia
|26 October 2023
|Slovenia
|3 November 2023
|South Africa
|15 November 2023
|South Korea
|3 November 2023
|Spain
|26 October 2023
|Suriname
|27 October 2023
|Sweden
|8 November 2023
|Switzerland
|27 October 2023
|Taiwan, Province of China
|27 October 2023
|Tajikistan
|27 October 2023
|Tanzania, United Republic of
|2 November 2023
|Thailand
|26 October 2023
|Trinidad and Tobago
|8 November 2023
|Tunisia
|27 October 2023
|Turkey
|26 October 2023
|UAE
|18TC
|27 October 2023
|USA
|27 October 2023
|Uganda
|26 October 2023
|Ukraine
|2 November 2023
|Uruguay
|26 October 2023
|Uzbekistan
|26 October 2023
|Venezuela
|27 October 2023
|Viet Nam
|26 October 2023
|Virgin Islands (U.S.)