Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Beekeeper
Poster of The Beekeeper
Poster of The Beekeeper
Рейтинги
7.4 IMDb Rating: 6.3
Rate
3 posters
Kinoafisha Films The Beekeeper

The Beekeeper

The Beekeeper 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

One man's brutal campaign for vengeance takes on national stakes after he is revealed to be a former operative of a powerful and clandestine organization known as "Beekeepers".

The Beekeeper - trailer
The Beekeeper  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2024
World premiere 6 January 2024
Release date
29 August 2024 Russia КароПрокат
12 January 2024 Andorra
11 January 2024 Argentina +16
11 January 2024 Australia
10 January 2024 Austria
11 January 2024 Azerbaijan 18+
10 January 2024 Belgium
11 January 2024 Brazil
12 January 2024 Bulgaria
12 January 2024 Canada 14A
12 January 2024 China
11 January 2024 Costa Rica
11 January 2024 Croatia
11 January 2024 Cyprus
22 February 2024 Denmark 15
11 January 2024 Ecuador
12 January 2024 Estonia
23 February 2024 Finland Tulossa
11 January 2024 France 16
11 January 2024 Georgia R
11 January 2024 Germany
12 January 2024 Great Britain 15
11 January 2024 Greece
18 January 2024 Hong Kong
11 January 2024 Hungary 18
9 February 2024 Iceland 16 year age limit
19 January 2024 India
10 January 2024 Indonesia
12 January 2024 Ireland 15A
18 January 2024 Israel
11 January 2024 Italy
3 January 2025 Japan
11 January 2024 Kazakhstan
11 January 2024 Kuwait
11 January 2024 Kyrgyzstan 16+
11 January 2024 Latvia N16
12 January 2024 Lithuania
18 January 2024 Malaysia
11 January 2024 Mexico
11 January 2024 Moldova N 16
19 January 2024 Mongolia
11 January 2024 Montenegro
11 January 2024 Netherlands 16
11 January 2024 New Zealand R16
23 February 2024 Norway
11 January 2024 Panama
8 January 2024 Philippines R-13
12 January 2024 Poland
18 January 2024 Portugal
11 January 2024 Puerto Rico R
19 January 2024 Romania o.A.
11 January 2024 Serbia
11 January 2024 Singapore
3 April 2024 South Korea 18
12 January 2024 Spain
21 February 2024 Sweden 15
11 January 2024 Switzerland 16
12 January 2024 Taiwan 15+
12 January 2024 Tajikistan
11 January 2024 Thailand
12 January 2024 Turkey
11 January 2024 UAE 18TC
12 January 2024 USA
11 January 2024 Ukraine
11 January 2024 Uruguay
11 January 2024 Uzbekistan
12 January 2024 Viet Nam
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $162,619,535
Production Miramax, Cedar Park Entertainment, Punch Palace Productions
Also known as
The Beekeeper, Beekeeper: Sentencia de muerte, Pčelar, Пчеловод, A méhész, Arıçı, Arıcı: Ölüm Kovanı, Beekeeper - O Protetor, Beekeeper - Rede de Vingança, Beekeeper Sentencia de muerte, Beekeeper: El protector, Beekeeper: Sentecia De Muerte, Bikipeo, Biškopis, Bitininkas, Čebelar, Ha'Kavran, Le gardien, Mật Vụ Ong, Mesinik, Pszczelarz, The Beekeeper: Răzbunare iminentă, Včelar, Včelár, Ο μελισσοκόμος, Бджоляр, Пчелар, Пчеларят: Смъртна Присъда, ビーキーパー, 养蜂人, 蜂刑者, 蜂神惡殺
Director
David Ayer
David Ayer
Cast
Jason Statham
Jason Statham
Josh Hutcherson
Josh Hutcherson
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Emmy Raver-Lampman
Emmy Raver-Lampman
Bobby Naderi
Bobby Naderi
Cast and Crew
Similar films for The Beekeeper
Shelter 7.5
Shelter (2026)
End of Watch 7.5
End of Watch (2012)
Street Kings 7.2
Street Kings (2008)
The Tax Collector 5.3
The Tax Collector (2020)
Harsh Times 6.9
Harsh Times (2005)
Sabotage 5.0
Sabotage (2014)
Burn 5.6
Burn (2019)
Red Sparrow 6.7
Red Sparrow (2017)
Redemption 6.8
Redemption (2013)
Blitz 6.8
Blitz (2011)
The Bank Job 7.4
The Bank Job (2008)
Wrath of Man 7.8
Wrath of Man (2021)
Film in Collections
Films About Revenge Films About Revenge
Martial Arts Films Martial Arts Films
Films About Secret Agents and Intelligence Services Films About Secret Agents and Intelligence Services

Film rating

7.4
Rate 102 votes
6.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1140
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

danil15pozdnyakov 19 January 2024, 22:52
Всем привет это кинокритик!
Че могу сказать,фильм не плохой кино убийства как я люблю
Но скажу честно через чур
Да я был на фильме Наполеон там… Read more…
Comon 30 January 2024, 02:03
Сколько хороших простых профессий, которыми просто начинаешь гордиться когда за дело берётся Стэтхэм: механик, перевозчик, слесарь, теперь вот… Read more…
Quotes
Agent Verona Parker She got scammed. Somebody emptied out all her accounts, her savings, her retirement. Got every penny. Maxed out all her cards. She was an educator, and director of a charity for kids. They got two million out of that account.
Adam Clay You know who did it?
Agent Verona Parker I talked to an agent in our cyber-crimes office. This crew's been operating for two years, and we don't even have names. And even if we did, good luck building an indictment that would stand up in court. Some defense attorney would just argue that the elderly victim agreed to wire a complete stranger his entire life savings.
Adam Clay Taking from an elderly person is as bad as stealing from a child. Maybe worse. Someone hurts a child, there are parents. People who care, ready to step in. Someone hurts an older person... sometimes, they're left to face the hornets alone. Because either it goes unnoticed... or no one cares.
Agent Verona Parker I care. And I'm stubborn. And so help me God, I'm going to get these motherfuckers who did this.
Adam Clay I need to take care of the hive.
Agent Verona Parker You've been up all night.
Adam Clay The hive is more important.
Film Trailers All trailers
The Beekeeper - trailer
The Beekeeper Trailer
The Beekeeper - trailer in russian
The Beekeeper Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more