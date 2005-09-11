ProductionAndrea Sperling Productions, C.M. Films, Crave Films
Also known as
Harsh Times, Acımasız Hayat, Bad Times, Ciężkie czasy, Coups durs, Harsh Times - I giorni dell'odio, Harsh Times - Leben am Limit, Harsh times: Vides al límit, Karmid ajad, Kết Thúc Thời Gian, Nehéz idők, Rankat päivät, Skarbie laiki, Soldado de ciudad, Tempos Cruéis, Tempos de Violência, Teška vremena, Thanatos stin poli ton angelon, Tiempo para morir, Vidas al límite, Vremuri grele, Žiaurus laikai, Θάνατος στην πόλη των αγγέλων, Крутые времена, Сурова времена, Тешка времена, Черни Дни, バッドタイム, 暴力衝擊, 하쉬 타임