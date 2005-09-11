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Poster of Harsh Times
6.9
Harsh Times - Trailer
Kinoafisha Films Harsh Times
6.9

Harsh Times

, 2005
Harsh Times
USA / Crime, Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Harsh Times
6.9
Harsh Times - Trailer
Harsh Times  Trailer

Synopsis

A tough-minded drama about two friends in South Central Los Angeles and the violence that comes between them.

Cast

Christian Bale
Christian Bale
Jim Luther Davis
Armando Cantina
Eva Longoria
Eva Longoria
Sylvia
Kenneth Choi
Kenneth Choi
Tammy Trull
Marta
Robert Dahey
Samantha Esteban
Letty
Chaka Forman
Toussant
Cesar Garcia
Noel Gugliemi
Noel Gugliemi
Flaco
Emilio Rivera
J.K. Simmons
J.K. Simmons
Agent Richards
Director David Ayer
Writer David Ayer
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2005
World premiere 11 September 2005
Release date
11 September 2005 Russia 16+
11 September 2005 Canada
12 April 2007 Czechia
10 January 2007 France
7 June 2007 Italy
11 September 2005 Kazakhstan
8 February 2007 Portugal
17 September 2009 South Korea 18
10 November 2006 USA
11 September 2005 Ukraine
MPAA R
Budget $2,000,000
Worldwide Gross $5,969,708
Production Andrea Sperling Productions, C.M. Films, Crave Films
Also known as
Harsh Times, Acımasız Hayat, Bad Times, Ciężkie czasy, Coups durs, Harsh Times - I giorni dell'odio, Harsh Times - Leben am Limit, Harsh times: Vides al límit, Karmid ajad, Kết Thúc Thời Gian, Nehéz idők, Rankat päivät, Skarbie laiki, Soldado de ciudad, Tempos Cruéis, Tempos de Violência, Teška vremena, Thanatos stin poli ton angelon, Tiempo para morir, Vidas al límite, Vremuri grele, Žiaurus laikai, Θάνατος στην πόλη των αγγέλων, Крутые времена, Сурова времена, Тешка времена, Черни Дни, バッドタイム, 暴力衝擊, 하쉬 타임

Film rating

6.9
Rate 13 votes
6.8 IMDb

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Harsh Times - Trailer
Harsh Times Trailer
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