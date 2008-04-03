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Poster of Street Kings
7.2
Street Kings - Trailer
Kinoafisha Films Street Kings
7.2

Street Kings

, 2008
Street Kings
USA / Drama, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Street Kings
7.2
Street Kings - Trailer
Street Kings  Trailer

Cast

Keanu Reeves
Keanu Reeves
Detective Tom Ludlow
Hugh Laurie
Hugh Laurie
Captain James Biggs
Chris Evans
Chris Evans
Detective Paul Diskant
Forest Whitaker
Forest Whitaker
Captain Jack Wander
Naomie Harris
Naomie Harris
Linda Washington
Jay Mohr
Jay Mohr
Sgt. Mike Clady
Kate Clark
Patrick Gallagher
Patrick Gallagher
Common
Common
Coates
Terry Crews
Terry Crews
Detective Terrence Washington
Amaury Nolasco
Amaury Nolasco
Cedric the Entertainer
Cedric the Entertainer
Scribble
Director David Ayer
Writer James Ellroy, Kurt Wimmer, Jamie Moss
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2008
Online premiere 6 May 2024
World premiere 3 April 2008
Release date
17 April 2008 Russia Двадцатый Век Фокс 16+
24 April 2008 Argentina
17 April 2008 Australia
27 June 2008 Austria
17 April 2008 Belarus
14 May 2008 Belgium
18 April 2008 Brazil
18 April 2008 Bulgaria
11 April 2008 Canada
27 June 2008 Colombia
25 April 2008 Denmark
23 April 2008 Egypt
11 April 2008 Estonia
11 April 2008 Finland
25 June 2008 France
16 April 2008 Germany
18 April 2008 Great Britain
17 April 2008 Greece
17 April 2008 Hong Kong
17 April 2008 Hungary
25 April 2008 Iceland
13 March 2009 India
11 April 2008 Indonesia
18 April 2008 Ireland
17 April 2008 Israel
27 June 2008 Italy
14 February 2009 Japan
17 April 2008 Kazakhstan
17 April 2008 Kuwait
18 April 2008 Latvia
11 April 2008 Lithuania
10 April 2008 Malaysia
18 April 2008 Mexico
17 April 2008 Netherlands
30 April 2008 Norway
16 April 2008 Oman
9 May 2008 Panama
16 April 2008 Philippines
4 July 2008 Poland
5 June 2008 Portugal
18 April 2008 Romania
17 April 2008 Serbia
10 April 2008 Singapore
17 April 2008 South Korea
25 April 2008 Spain
25 April 2008 Sweden
27 June 2008 Switzerland
18 April 2008 Taiwan
11 April 2008 Turkey
10 April 2008 USA
17 April 2008 Ukraine
30 May 2008 Venezuela
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $66,476,363
Production Fox Searchlight Pictures, Regency Enterprises, 3 Arts Entertainment
Also known as
Street Kings, Reyes de la calle, Os Reis da Rua, Au bout de la nuit, Az utca királyai, Bá Vương Đường Phố, Dueños de la calle, Fake City, Feiku shithî: Aru otoko no rûru, Gospodari ulice, I exousia tis nyhtas, Ielu karaļi, King's X, Ko'cha qirollari, Králi ulice, Kraljevi kvarta, Kralji ulice, Králové ulice, Królowie ulicy, La notte non aspetta, Los reyes de la calle, Nakties klajūnai, Night Watch, Rois de la rue, Sokağın Kralları, Stapanii strazilor, Tänavate valitsejad, The Night Watchman, Η εξουσία της νύχτας, Короли улиц, Королі вулиць, Улични крале, ملوك الشارع, フェイク シティ　ある男のルール, 正義悍將, Küçənin Kralları

Film rating

7.2
Rate 25 votes
6.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1515 In the Drama genre  687 In the Thriller genre  276 In films of USA  925 In films of 2008  39
Updated 28 March 2026

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Quotes

Thug Kim Konnichiwa is Japanese. It's insultin' to Koreans.
Tom Ludlow How am I supposed to tell if you can't?
Thug Kim Fuck's that supposed to mean, white boy?
Tom Ludlow It means you got eyes like apostrophes, you dress white, talk black, and drive Jew. So how am I supposed to know what kind of zipperhead dog-munching dink you are if you don't?
Boss Kim Yo. D'you know who the fuck we are?
Tom Ludlow Yeah. You're a couple panheads buyin' a machine gun out of a trunk.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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