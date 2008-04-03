|17 April 2008
|Russia
|Двадцатый Век Фокс
|16+
|24 April 2008
|Argentina
|17 April 2008
|Australia
|27 June 2008
|Austria
|17 April 2008
|Belarus
|14 May 2008
|Belgium
|18 April 2008
|Brazil
|18 April 2008
|Bulgaria
|11 April 2008
|Canada
|27 June 2008
|Colombia
|25 April 2008
|Denmark
|23 April 2008
|Egypt
|11 April 2008
|Estonia
|11 April 2008
|Finland
|25 June 2008
|France
|16 April 2008
|Germany
|18 April 2008
|Great Britain
|17 April 2008
|Greece
|17 April 2008
|Hong Kong
|17 April 2008
|Hungary
|25 April 2008
|Iceland
|13 March 2009
|India
|11 April 2008
|Indonesia
|18 April 2008
|Ireland
|17 April 2008
|Israel
|27 June 2008
|Italy
|14 February 2009
|Japan
|17 April 2008
|Kazakhstan
|17 April 2008
|Kuwait
|18 April 2008
|Latvia
|11 April 2008
|Lithuania
|10 April 2008
|Malaysia
|18 April 2008
|Mexico
|17 April 2008
|Netherlands
|30 April 2008
|Norway
|16 April 2008
|Oman
|9 May 2008
|Panama
|16 April 2008
|Philippines
|4 July 2008
|Poland
|5 June 2008
|Portugal
|18 April 2008
|Romania
|17 April 2008
|Serbia
|10 April 2008
|Singapore
|17 April 2008
|South Korea
|25 April 2008
|Spain
|25 April 2008
|Sweden
|27 June 2008
|Switzerland
|18 April 2008
|Taiwan
|11 April 2008
|Turkey
|10 April 2008
|USA
|17 April 2008
|Ukraine
|30 May 2008
|Venezuela