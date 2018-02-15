Menu
IMDb Rating: 6.6
Red Sparrow

Red Sparrow

Red Sparrow 18+
Synopsis

A sexy Russian spy falls for a CIA officer and considers becoming a double agent.
Red Sparrow - trailer
Red Sparrow  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 12 minutes
Production year 2017
Online premiere 28 February 2018
World premiere 15 February 2018
Release date
31 May 2018 Russia Двадцатый Век Фокс 18+
9 April 2018 Australia
31 May 2018 Belarus
28 February 2018 Belgium 18
1 March 2018 Brazil
1 March 2018 Chile
1 March 2018 Denmark
2 March 2018 Estonia
4 April 2018 France
1 March 2018 Germany
1 March 2018 Great Britain
1 March 2018 Greece
1 March 2018 Hong Kong
2 March 2018 India
28 February 2018 Indonesia
1 March 2018 Ireland
1 March 2018 Israel
1 March 2018 Italy
30 March 2018 Japan
31 May 2018 Kazakhstan
2 March 2018 Latvia
2 March 2018 Lithuania
1 March 2018 Macao D
1 March 2018 Mexico B-15
1 March 2018 Netherlands
2 March 2018 Norway 15
1 March 2018 Portugal
1 March 2018 Slovakia
28 February 2018 South Korea
2 March 2018 Spain
2 March 2018 Sweden
21 March 2018 Switzerland
28 February 2018 Taiwan
2 March 2018 Turkey
2 March 2018 USA
1 March 2018 Ukraine
2 March 2018 Viet Nam
MPAA R
Budget $69,000,000
Worldwide Gross $151,572,634
Production Chernin Entertainment, Film Rites, Pioneer Stillking Films
Also known as
Red Sparrow, Operación Red Sparrow, Красный воробей, A Agente Vermelha, Červená volavka, Crveni vrabac, Czerwona jaskółka, Điệp Vụ Chim Sẻ Đỏ, Dror 'adom, Gorrión rojo, Harabeli i kuq, Izdaja, Kızıl Serçe, Le moineau rouge, Marble, Operação Red Sparrow, Punane varblane, Qizil chittak, Qırmızı Sərçə, Raudonasis žvirblis, Rdeči vrabec, Rudá volavka, Sarkanais zvirbulis, Vörös veréb, Vrabia rosie, Κόκκινο σπουργίτι, Червената лястовица, Червоний горобець, レッド・スパロー, 紅雀, 紅雀特工, 红雀, 红雀特工
Director
Francis Lawrence
Francis Lawrence
Cast
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
Joel Edgerton
Joel Edgerton
Joely Richardson
Joely Richardson
Matthias Schoenaerts
Matthias Schoenaerts
Jeremy Irons
Jeremy Irons
Film rating

6.7
6.6 IMDb
Film Reviews

Илья Крестьянинов 31 May 2018, 09:48
2/10.
Финальный твист, который должен вызвать «Вау» эффект предсказуем и не являлся неожиданностью, актриса совершенно переигрывает, что ее Китнисс… Read more…
Татьяна Коробейникова 17 May 2018, 03:06
Под впечатлением тот этого фильма. Несмотря на два с лишним часа, смотрела не отрываясь. Непредсказуемый для меня сюжет, все время пытаешься угадать,… Read more…
Quotes
Matron Every human being is a puzzle of need. You must become the missing piece, and they will tell you anything.
