Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of Shelter
Poster of Shelter
Poster of Shelter
Рейтинги
few votes
Rate
3 posters
Tickets from 420 ₽
Going 50
Not going 4
Kinoafisha Films Shelter

Shelter

Shelter
Tickets from 420 ₽
Going 50
Not going 4

Synopsis

Mason is a reclusive man living in a remote setting by the sea. When he chooses to rescue a young girl from drowning in a terrible storm, he unwittingly sets off a chain reaction that soon brings violence his way, forcing him to confront choices from his past.
Shelter - trailer
Shelter  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2026
World premiere 20 January 2026
Release date
5 February 2026 Russia КАРО Премьер
30 January 2026 Bulgaria
29 January 2026 Croatia o.A.
5 February 2026 Czechia
5 February 2026 Georgia R
5 February 2026 Kazakhstan 16+
30 January 2026 Latvia
30 January 2026 Lithuania
5 February 2026 Montenegro o.A.
30 January 2026 Romania
5 February 2026 Serbia o.A.
29 January 2026 UAE 18TC
20 January 2026 USA
Production Black Bear, CineMachine Media Works, Fire Hawk Productions
Also known as
Shelter, Убежище, A megmentő, El guardián: Último refugio, Kẻ Ẩn Dật, Missão Refúgio, Missione Shelter, Oхранителят, Protectorul, Refuge Fatal, Samotnik, Shelter: El protector, Sığınak, Untitled Jason Statham Film, Utočište, V úkryte, V úkrytu, Varjupaik, Zatočišče, Самотник, 天眼浩劫, 庇护之地
Director
Ric Roman Waugh
Ric Roman Waugh
Cast
Jason Statham
Jason Statham
Naomi Ackie
Naomi Ackie
Daniel Mays
Daniel Mays
Bill Nighy
Bill Nighy
Bronson Webb
Cast and Crew
Film in Collections
Movies Set on Islands Movies Set on Islands

Film rating

0.0
Rate 5 votes
Write review
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Moskino Saturn
19:10 from 420 ₽
Baltika
21:45 from 620 ₽
All showtimes and tickets

Film Reviews

Alcatraz 26 January 2026, 18:17
Никак не отпустят Неубивалова, всю жизнь меняет профессии во всевозможных фильмах. Ну пусть бережёт себя, ему ещё в десяти частях Форсажа сниматься
Film Trailers All trailers
Shelter - trailer
Shelter Trailer
Shelter - trailer in russian
Shelter Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel

«Shelter» now playing

Thu 5 Fri 6 Sat 7 Sun 8 Mon 9 Tue 10 Wed 11
Format
Group Screenings
How do I book tickets for Shelter? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Moskino Saturn
Sviblovo
2D
19:10 from 420 ₽
Baltika
Shodnenskaya
2D
21:45 from 620 ₽
Formula Kino TsDM
Kuznetskiy Most
2D
11:45 from 590 ₽ 14:10 from 690 ₽ 16:35 from 690 ₽ 19:00 from 740 ₽ 21:25 from 740 ₽ 23:50 from 740 ₽
All showtimes and tickets
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Fleak
Fleak
2025, Finland / France / Malaysia / Poland, Adventure, Animation, Comedy
28 Years Later: The Bone Temple
28 Years Later: The Bone Temple
2026, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more