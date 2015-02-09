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Poster of Lupin III: The Castle of Cagliostro
7.3
Lupin III: The Castle of Cagliostro - Trailer
Kinoafisha Films Lupin III: The Castle of Cagliostro
7.3

Lupin III: The Castle of Cagliostro

, 1979
Rupan sansei: Kariosutoro no shiro / Lupin III: The Castle of Cagliostro
Japan / Action, Adventure, Comedy, Animation, Anime / 18+
Trailers
Poster of Lupin III: The Castle of Cagliostro
7.3
Lupin III: The Castle of Cagliostro - Trailer
Lupin III: The Castle of Cagliostro  Trailer

Synopsis

A flamboyant thief and his gang struggle to free a princess from an evil count's clutches and to learn the hidden secret to a fabulous treasure that she holds part of a key to.

Cast

Yasuo Yamada
Arsène Lupin III
Eiko Masuyama
Fujiko Mine
Kiyoshi Kobayashi
Daisuke Jigen
Makio Inoue
Goemon Ishikawa XIII
Goro Naya
Goro Naya
Inspector Kôichi Zenigata
Sumi Shimamoto
Sumi Shimamoto
Lady Clarisse d' Cagliostro
Tarō Ishida
Count Lazare d' Cagliostro
Kôhei Miyauchi
Gardener
Ichirô Nagai
Ichirô Nagai
Jodo
Tadamichi Tsuneizumi
Gustav
Director Hayao Miyazaki
Writer Monkey Punch, Maurice Leblanc, Hayao Miyazaki, Haruya Yamazaki
Composer Yuji Ohno
Cast and Crew

Animated film details

Country Japan
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1979
Online premiere 9 February 2015
World premiere 15 December 1979
Release date
11 September 1981 Brazil
11 April 2024 Croatia
11 April 2024 Czechia
12 April 2024 Finland
23 January 2019 France
7 September 1984 Germany
1 September 1995 Great Britain
25 September 2025 Hong Kong
6 July 2007 Italy
15 December 1979 Japan
19 April 2024 Latvia N12
11 April 2024 Lithuania
11 April 2002 Netherlands
12 April 2024 Poland
8 November 2023 Serbia
25 May 2017 South Korea
12 April 2024 Sweden 7
31 December 1999 USA
26 December 2025 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget 5,000,000,000 JPY
Worldwide Gross $710,928
Production Chûôkôron Shinsha, Futabasha, TMS Entertainment
Also known as
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Cartoon rating

7.3
Rate 12 votes
7.6 IMDb
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Lupin III: The Castle of Cagliostro - Trailer
Lupin III: The Castle of Cagliostro Trailer
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Quotes

Inspector Zenigata [on TV] What's that over there?
[He picks up a sheet of counterfeit money]
Inspector Zenigata Oh, wow! These are Japanese bills! Counterfeit bills!
Interpol Secretary General He's such a bad actor.
Fujiko Mine [on TV] This is an incredible revelation!
Inspector Zenigata [to the camera, with an armful of bills] Look, counterfeit money from all over the world. I came in after Lupin and found this terrible crime. What SHALL I do?
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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