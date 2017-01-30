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Poster of John Wick: Chapter 2
7.7
John Wick: Chapter 2 - Dubbed trailer
Kinoafisha Films John Wick: Chapter 2
7.7

John Wick: Chapter 2

, 2016
John Wick: Chapter Two
USA / Action / 18+
Trailers
Poster of John Wick: Chapter 2
7.7
John Wick: Chapter 2 - Dubbed trailer
John Wick: Chapter 2  Dubbed trailer

Synopsis

After returning to the criminal underworld to repay a debt, John Wick discovers that a large bounty has been put on his life.

Cast

Keanu Reeves
Keanu Reeves
John Wick
Bridget Moynahan
Bridget Moynahan
Ruby Rose
Ruby Rose
Ares
Peter Stormare
Peter Stormare
Ian McShane
Ian McShane
Winston
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
Bowery King
John Leguizamo
John Leguizamo
Aurelio
Riccardo Scamarcio
Riccardo Scamarcio
Santino D'Antonio
Common
Common
Cassian
Claudia Gerini
Claudia Gerini
Gianna D'Antonio
Lance Reddick
Lance Reddick
Charon
Tobias Segal
Earl
Director Chad Stahelski
Writer Derek Kolstad
Composer Tyler Bates, Joel J. Richard
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 2 minutes
Production year 2016
Online premiere 6 June 2022
World premiere 30 January 2017
Release date
9 February 2017 Russia Централ Партнершип 18+
16 February 2017 Argentina
18 May 2017 Australia
9 February 2017 Belarus
22 February 2017 Belgium
16 February 2017 Brazil
24 February 2017 Bulgaria
9 February 2017 Cambodia
10 February 2017 Canada
16 February 2017 Chile
9 February 2017 Colombia
23 February 2017 Czechia
9 February 2017 Denmark
10 February 2017 Estonia
10 February 2017 Finland
22 February 2017 France
9 February 2017 Georgia
16 February 2017 Germany
17 February 2017 Great Britain
16 February 2017 Greece
9 February 2017 Hong Kong
23 February 2017 Hungary
24 February 2017 India
8 February 2017 Indonesia
17 February 2017 Ireland
16 February 2017 Israel
23 March 2017 Italy
7 July 2017 Japan
9 February 2017 Kazakhstan
9 February 2017 Kuwait
10 February 2017 Lithuania
9 February 2017 Macao C
9 February 2017 Malaysia
24 February 2017 Mexico
9 February 2017 Netherlands
20 April 2017 New Zealand
23 February 2017 North Macedonia
10 February 2017 Norway
17 February 2017 Pakistan
8 February 2017 Philippines
10 February 2017 Poland
23 February 2017 Portugal
17 February 2017 Romania
23 February 2017 Serbia
16 February 2017 Singapore
23 February 2017 Slovakia
22 February 2017 South Korea
21 April 2017 Spain
24 February 2017 Sweden
22 February 2017 Switzerland
10 February 2017 Taiwan
15 February 2017 Thailand
10 February 2017 Turkey
10 February 2017 USA
9 February 2017 Ukraine
10 February 2017 Viet Nam
MPAA R
Budget $40,000,000
Worldwide Gross $174,348,632
Production Summit Entertainment, TIK Films, Thunder Road Pictures
Also known as
John Wick: Chapter 2, John Wick 2, John Wick 2: Un Nuevo Día Para Matar, Джон Уик 2, John Wick: Kapitel 2, Con Vik 2, Džonas Vikas 2, Džons Viks 2, John Wick - Capitolo 2, John Wick Chapter 2, John Wick: 2. felvonás, John Wick: chapitre 2, John Wick: Pacto de sangre, John Wick: Um Novo Dia para Matar, John Wick: Un nuevo día para matar, John Wick: Κεφάλαιο 2, Jon Uik 2, Jon Uik: 2-qism, Sát Thủ John Wick: Chương 2, Джон Вік 2, Джон Уік 2, Џон Вик 2, जॉन विक: चैप्टर 2, ジョン・ウィック　チャプター2, 捍衛任務2：殺神回歸, 殺神2 John Wick 2, 疾速追杀2, ג'ון וויק: חלק 2, John Wick : Bölüm 2, John Wick Pacto de sangre, John Wick: Chapter Two, Džonas Vikas. Antra dalis, จอห์น วิค 2 : แรงกว่านรก, 疾速特攻, John Wick Um Novo Dia Para Matar, 疾速追杀2：疾速特攻

Film rating

7.7
Rate 99 votes
7.4 IMDb
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In overall ranking  594 In the Action genre  153 In films of USA  396 In films of 2016  15
Updated 22 March 2026

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soundtrack John Wick: Chapter 2

Quotes

Winston You stabbed the devil in the back and forced him back into the life that he had just left. You incinerated the priest's temple. Burned it to the ground. Now he's free of the marker, what do you think he'll do? He had a glimpse of the other side and he embraced it. But you, Signor D'Antonio... took it away from him.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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