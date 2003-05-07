|22 May 2003
|Russia
|КАРО Премьер
|16+
|16 May 2003
|Australia
|22 May 2003
|Belarus
|23 May 2003
|Brazil
|23 May 2003
|Bulgaria
|15 May 2003
|Canada
|22 May 2003
|Czechia
|21 May 2003
|Denmark
|30 June 2020
|Estonia
|MS12
|21 May 2003
|Finland
|16 May 2003
|France
|22 May 2003
|Germany
|21 May 2003
|Great Britain
|21 May 2003
|Greece
|22 May 2003
|Hong Kong
|22 May 2003
|Hungary
|21 May 2003
|Ireland
|23 May 2003
|Italy
|7 June 2003
|Japan
|22 May 2003
|Kazakhstan
|2 November 2024
|Latvia
|N12
|22 May 2003
|Mexico
|15 May 2003
|Netherlands
|16 May 2003
|New Zealand
|M
|5 May 2025
|Poland
|23 May 2003
|Portugal
|22 May 2003
|Slovakia
|12
|22 May 2003
|Slovenia
|22 May 2003
|South Korea
|23 May 2003
|Spain
|21 May 2003
|Sweden
|15 May 2003
|Taiwan
|6 June 2003
|USA
|22 May 2003
|Ukraine
Approximately 97 per cent of the materials from the film sets were recycled once filming had finished. For example, tonnes of timber were shipped to Mexico to be used in the construction of low‑income housing.