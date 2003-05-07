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Poster of The Matrix Reloaded
7.4
The Matrix Reloaded - Trailer
Kinoafisha Films The Matrix Reloaded
7.4

The Matrix Reloaded

, 2003
The Matrix Reloaded
USA / Action, Sci-Fi / 18+
Trailers
Poster of The Matrix Reloaded
7.4
The Matrix Reloaded - Trailer
The Matrix Reloaded  Trailer

Cast

Keanu Reeves
Keanu Reeves
Neo
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
Morpheus
Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss
Trinity
Hugo Weaving
Hugo Weaving
Agent Smith
Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Clayton Watson
Christine Anu
Kali
Christopher Kirby
Christopher Kirby
Lambert Wilson
Lambert Wilson
Daniel Bernhardt
Daniel Bernhardt
Harry J. Lennix
Harry J. Lennix
Director Lilly (Andy) Wachowski, Lana Wachowski
Writer Lilly (Andy) Wachowski, Lana Wachowski
Composer Don Davis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 2003
Online premiere 16 May 2003
World premiere 7 May 2003
Release date
22 May 2003 Russia КАРО Премьер 16+
16 May 2003 Australia
22 May 2003 Belarus
23 May 2003 Brazil
23 May 2003 Bulgaria
15 May 2003 Canada
22 May 2003 Czechia
21 May 2003 Denmark
30 June 2020 Estonia MS12
21 May 2003 Finland
16 May 2003 France
22 May 2003 Germany
21 May 2003 Great Britain
21 May 2003 Greece
22 May 2003 Hong Kong
22 May 2003 Hungary
21 May 2003 Ireland
23 May 2003 Italy
7 June 2003 Japan
22 May 2003 Kazakhstan
2 November 2024 Latvia N12
22 May 2003 Mexico
15 May 2003 Netherlands
16 May 2003 New Zealand M
5 May 2025 Poland
23 May 2003 Portugal
22 May 2003 Slovakia 12
22 May 2003 Slovenia
22 May 2003 South Korea
23 May 2003 Spain
21 May 2003 Sweden
15 May 2003 Taiwan
6 June 2003 USA
22 May 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $741,847,937
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Also known as
The Matrix Reloaded, Matrix Reloaded, Matrix recargado, Матрица: Перезагрузка, 22世紀殺人網絡2：決戰未來, La matrice rechargée, Ma Trận: Tái Lập, Maranappidi, Matorikkusu Rirôdeddo, Matrica: Perkrauta, Matrikss atjaunots, Matritsa 2, Matritsa: Qayta yuklash, Matrix - Reîncarcat, Matrix II, Matrix: Reaktywacja, Mátrix: Újratöltve, Matrix: Yeniden Yüklendi, Songkhrām Manut Neūa Lôk, The Burly Man, The Matrix 2, Матрикс 2, Матрица: Қайта жүктеу, Матрицата: Презареждане, Матриця: Перезавантаження, मायाजाल, マトリックス リローデッド, 駭客任務：重裝上陣, 黑客帝国2：重装上阵, 黑客帝国2, Matrix 2, The Matrix Reloaded: The IMAX Experience, Μάτριξ 2, 廿二世紀殺人網絡2：決戰未來, 매트릭스 2: 리로디드

Film rating

7.4
Rate 64 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1173 In the Action genre  262 In the Sci-Fi genre  149 In films of USA  718 In films of 2003  18

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The Matrix Reloaded - Trailer
The Matrix Reloaded Trailer
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soundtrack The Matrix Reloaded

Quotes

Merovingian I love French wine, like I love the French language. I have sampled every language, French is my favorite. Fantastic language. Especially to curse with. Nom de dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard d'enculé de ta mère. It's like wiping your arse with silk. I love it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Approximately 97 per cent of the materials from the film sets were recycled once filming had finished. For example, tonnes of timber were shipped to Mexico to be used in the construction of low‑income housing.

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