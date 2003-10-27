|5 November 2003
|Russia
|КАРО Премьер
|16+
|5 November 2003
|Australia
|5 November 2003
|Belarus
|5 November 2003
|Brazil
|5 November 2003
|Bulgaria
|5 November 2003
|Canada
|5 November 2003
|Czechia
|5 November 2003
|Denmark
|1 July 2020
|Estonia
|MS12
|5 November 2003
|Finland
|5 November 2003
|France
|5 November 2003
|Germany
|5 November 2003
|Great Britain
|5 November 2003
|Greece
|5 November 2003
|Hong Kong
|5 November 2003
|Hungary
|5 November 2003
|Ireland
|5 November 2003
|Italy
|5 November 2003
|Japan
|5 November 2003
|Kazakhstan
|2 November 2024
|Latvia
|N12
|5 November 2003
|Mexico
|5 November 2003
|Netherlands
|5 November 2003
|New Zealand
|M
|12 May 2025
|Poland
|5 November 2003
|Portugal
|5 November 2003
|Slovakia
|15
|6 November 2003
|Slovenia
|5 November 2003
|South Korea
|5 November 2003
|Spain
|5 November 2003
|Sweden
|5 November 2003
|Taiwan
|5 November 2003
|USA
|5 November 2003
|Ukraine
As part of an unprecedented worldwide simultaneous release, the film debuted at precisely the same instant in every major city on 5 November: 06:00 in Los Angeles, 09:00 in New York City, 14:00 in London, 17:00 in Moscow, 23:00 in Tokyo, 01:00 on 6 November in Sydney, and at equivalent local times across more than fifty other countries.