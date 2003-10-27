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Poster of The Matrix Revolutions
6.8
Kinoafisha Films The Matrix Revolutions
6.8

The Matrix Revolutions

, 2003
The Matrix Revolutions
USA / Action, Sci-Fi / 18+
Poster of The Matrix Revolutions
6.8

Synopsis

The human city of Zion defends itself against the massive invasion of the machines as Neo fights to end the war at another front while also opposing the rogue Agent Smith.

Cast

Keanu Reeves
Keanu Reeves
Neo
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
Morpheus
Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss
Trinity
Hugo Weaving
Hugo Weaving
Agent Smith
Monica Bellucci
Monica Bellucci
Persephone
Jada Pinkett Smith
Jada Pinkett Smith
Clayton Watson
Christine Anu
Christopher Kirby
Christopher Kirby
Lambert Wilson
Lambert Wilson
Daniel Bernhardt
Daniel Bernhardt
Harry J. Lennix
Harry J. Lennix
Director Lilly (Andy) Wachowski, Lana Wachowski
Writer Lilly (Andy) Wachowski, Lana Wachowski
Composer Don Davis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 15 minutes
Production year 2003
Online premiere 5 November 2003
World premiere 27 October 2003
Release date
5 November 2003 Russia КАРО Премьер 16+
5 November 2003 Australia
5 November 2003 Belarus
5 November 2003 Brazil
5 November 2003 Bulgaria
5 November 2003 Canada
5 November 2003 Czechia
5 November 2003 Denmark
1 July 2020 Estonia MS12
5 November 2003 Finland
5 November 2003 France
5 November 2003 Germany
5 November 2003 Great Britain
5 November 2003 Greece
5 November 2003 Hong Kong
5 November 2003 Hungary
5 November 2003 Ireland
5 November 2003 Italy
5 November 2003 Japan
5 November 2003 Kazakhstan
2 November 2024 Latvia N12
5 November 2003 Mexico
5 November 2003 Netherlands
5 November 2003 New Zealand M
12 May 2025 Poland
5 November 2003 Portugal
5 November 2003 Slovakia 15
6 November 2003 Slovenia
5 November 2003 South Korea
5 November 2003 Spain
5 November 2003 Sweden
5 November 2003 Taiwan
5 November 2003 USA
5 November 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $427,344,325
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, NPV Entertainment
Also known as
The Matrix Revolutions, Matrix Revolutions, Matrix: Revoluciones, Матрица: Революция, 22世紀殺人網絡3：驚變世紀, Asura Vegam, La matrice - Révolutions, Ma Trận: Cuộc Cách Mạng, Matorikkusu Reboryûshonzu, Matrica revolucija, Matrica. Revoliucijos, Matrikss: Revolūcija, Matritsa 3, Matritsa: Inqilob, Matrix 3: Revolutsioon, Matrix revoluciones, Matrix: Devrim, Mátrix: Forradalmak, Matrix: Rewolucje, Patiwat Manut Neūa Lôk, The Burly Man, The Matrix 3, The Matrix Revolutions: The IMAX Experience, Матрикс 3, Матрицата: Революции, Матриця: Революція, महासंग्राम, マトリックス レボリューションズ, 駭客任務完結篇：最後戰役, 黑客帝国3：矩阵革命, 22世紀殺人網絡：驚變世紀, 廿二世紀殺人網絡3：驚變世紀, 黑客帝国3, 매트릭스 3: 레볼루션, Matrix 3, Μάτριξ 3

Film rating

6.8
Rate 46 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2226 In the Action genre  506 In the Sci-Fi genre  285 In films of USA  1355 In films of 2003  26
Updated 20 February 2026
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soundtrack The Matrix Revolutions

Quotes

Agent Smith Why, Mr. Anderson? Why, why? Why do you do it? Why, why get up? Why keep fighting? Do you believe you're fighting... for something? For more than your survival? Can you tell me what it is? Do you even know? Is it freedom? Or truth? Perhaps peace? Could it be for love? Illusions, Mr. Anderson. Vagaries of perception. Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose. And all of them as artificial as the Matrix itself, although... only a human mind could invent something as insipid as love. You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can't win. It's pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist?
Neo Because I choose to.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

As part of an unprecedented worldwide simultaneous release, the film debuted at precisely the same instant in every major city on 5 November: 06:00 in Los Angeles, 09:00 in New York City, 14:00 in London, 17:00 in Moscow, 23:00 in Tokyo, 01:00 on 6 November in Sydney, and at equivalent local times across more than fifty other countries.

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