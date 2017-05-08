Menu
Rating
7.4 IMDb Rating: 6.7
5 posters
King Arthur: Legend of the Sword

King Arthur: Legend of the Sword

King Arthur: Legend of the Sword 18+
Synopsis

Robbed of his birthright, Arthur comes up the hard way in the back alleys of the city. But once he pulls the sword from the stone, he is forced to acknowledge his true legacy - whether he likes it or not.
King Arthur: Legend of the Sword - russian final trailer
King Arthur: Legend of the Sword  russian final trailer
Country USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2017
Online premiere 16 June 2017
World premiere 8 May 2017
Release date
11 May 2017 Russia КАРО Премьер 12+
18 May 2017 Australia M
11 May 2017 Belarus
18 May 2017 Brazil 14
11 May 2017 Czechia
11 May 2017 Denmark 11
17 May 2017 France U
11 May 2017 Germany 12
19 May 2017 Great Britain 12A
11 May 2017 Greece
11 May 2017 Hong Kong IIB
11 May 2017 Hungary
12 May 2017 India
19 May 2017 Ireland 12A
11 May 2017 Italy T
17 June 2017 Japan
11 May 2017 Kazakhstan
12 May 2017 Lithuania
11 May 2017 Netherlands 12
11 May 2017 Portugal M/12
19 May 2017 Romania
11 May 2017 Slovakia 12
17 May 2017 South Korea
11 August 2017 Spain 12
10 May 2017 Sweden
17 May 2017 Switzerland
10 May 2017 Thailand
12 May 2017 USA PG-13
11 May 2017 Ukraine
12 May 2017 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $175,000,000
Worldwide Gross $149,175,066
Production Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Weed Road Pictures
Also known as
King Arthur: Legend of the Sword, El Rey Arturo: La Leyenda de la Espada, King Arthur, Arthur & Lancelot, Arthur király: A kard legendája, El rei Artús: La llegenda d'Excalibur, El Rey Artuto: La Leyenda de la Espada, Huyền Thoại Vua Arthur: Thanh Gươm Trong Đá, Karalis Arturs. Leģenda par zobenu, Karalius Arturas: kalavijo legenda, King Arthur - Il potere della spada, King Arthur: Legenda sabiei, Knights of the Roundtable: King Arthur, Kong Arthur: Legenden om sværdet, Kral Arthur: Kılıç Efsanesi, Kráľ Artuš: Legenda o meči, Kralj Arthur: Legenda o maču, Kralj Artur: Legenda o macu, Kralj Artur: legenda o meču, Król Artur: Legenda miecza, Kuningas Arthur: Mõõga legend, Le roi Arthur - La légende d'Excalibur, Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur, Rei Arthur: A Lenda da Espada, Rei Artur: A Lenda da Espada, Rey Arturo: La leyenda de Excalibur, Βασιλιάς Αρθούρος: Ο θρύλος του σπαθιού, Король Артур: Легенда меча, Крал Артур: Легенда за меча, Краљ Артур: Легенда о мачу, Меч короля Артура, كينغ آرثر: ليجند أوف ذا سورد, 킹 아서: 제왕의 검, キング・アーサー, 亞瑟：王者之劍
Director
Guy Ritchie
Guy Ritchie
Cast
Charlie Hunnam
Charlie Hunnam
Jude Law
Jude Law
Eric Bana
Eric Bana
Djimon Hounsou
Djimon Hounsou
Annabelle Wallis
Annabelle Wallis
Cast and Crew
Film rating

7.4
Rate 164 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1202
Showtimes

Film Reviews

Инга Сулим 13 May 2017, 17:55
Еще один Король
Сколько историй и снятых по ним фильмов о короле Артуре, мече Экскалибуре и круглом столе вы знаете? Их много, но все же я не решусь… Read more…
Алексей Хромов 26 May 2017, 23:16
Карты, деньги и меч короля Артура.
С выходом в 2009 году фильма «Шерлок Холмс» всё творчество Гая Ричи разделилось на «до» и «после». Если раньше… Read more…
