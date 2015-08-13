The Man from U.N.C.L.E.

, 2015
The Man from U.N.C.L.E.
USA / Comedy, Adventure, Action / 18+
Trailers
Synopsis

In the early 1960s, CIA agent Napoleon Solo and KGB operative Illya Kuryakin participate in a joint mission against a mysterious criminal organization, which is working to proliferate nuclear weapons.

Cast

Henry Cavill
Armie Hammer
Alicia Vikander
Jared Harris
Elizabeth Debicki
Hugh Grant
Director Guy Ritchie
Writer Guy Ritchie, Lionel Wigram, Jeff Kleeman, David C. Wilson
Composer Daniel Pemberton
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2015
Online premiere 23 November 2021
World premiere 13 August 2015
Release date
13 August 2015 Russia КАРО Премьер 12+
27 August 2015 Argentina
13 August 2015 Australia
13 August 2015 Belarus
19 August 2015 Belgium
3 September 2015 Bolivia
3 September 2015 Brazil
14 August 2015 Bulgaria
14 August 2015 Canada
3 September 2015 Chile
20 August 2015 Colombia
20 August 2015 Croatia
14 August 2015 Cyprus
20 August 2015 Czechia
3 September 2015 Denmark
26 August 2015 Egypt
21 August 2015 Estonia
4 September 2015 Finland
16 September 2015 France
13 August 2015 Germany
14 August 2015 Great Britain
10 September 2015 Greece
13 August 2015 Hong Kong
20 August 2015 Hungary
28 August 2015 Iceland
28 August 2015 India
26 August 2015 Indonesia
20 August 2015 Iraq
14 August 2015 Ireland
13 August 2015 Israel
2 September 2015 Italy
14 November 2015 Japan
13 August 2015 Kazakhstan
21 August 2015 Latvia
20 August 2015 Lebanon
14 August 2015 Lithuania
13 August 2015 Malaysia
20 August 2015 Mexico
20 August 2015 Netherlands
13 August 2015 New Zealand
20 August 2015 North Macedonia
14 August 2015 Norway
27 August 2015 Panama
3 September 2015 Peru
13 August 2015 Philippines
14 August 2015 Poland
3 September 2015 Portugal
13 August 2015 Puerto Rico
21 August 2015 Romania
3 September 2015 Singapore
13 August 2015 Slovakia
20 August 2015 Slovenia
21 August 2015 South Africa
29 October 2015 South Korea
14 August 2015 Spain
14 August 2015 Sweden
14 August 2015 Taiwan
13 August 2015 Thailand
28 August 2015 Turkey
20 August 2015 UAE
14 August 2015 USA
13 August 2015 Ukraine
10 September 2015 Uruguay
11 September 2015 Venezuela
14 August 2015 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $75,000,000
Worldwide Gross $110,045,109
Production Warner Bros., RatPac-Dune Entertainment, Wigram Productions
Also known as
The Man from U.N.C.L.E., El agente de C.I.P.O.L., O Agente da U.N.C.L.E., Agente C.I.P.O.L., Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E., Agentul de la U.N.C.L.E., Az U.N.C.L.E. embere, Codename U.N.C.L.E., Des agents très spéciaux: Code U.N.C.L.E., Kod Adı: U.N.C.L.E., Koodinimi U.N.C.L.E., Koodnimi U.N.C.L.E., Krycí jméno U.N.C.L.E., Krycie meno U.N.C.L.E., Kryptonim U.N.C.L.E., Moz iz agencije U.N.C.L.E., Operación U.N.C.L.E., Operazione U.N.C.L.E., Shem Cod M.A.L.'A.K.H., Šifra U.N.C.L.E., Šnipas iš U.N.C.L.E., Spionen fra U.N.C.L.E., The Man from UNCLE, Tổ Chức Bóng Đêm U.N.C.L.E., Vīrs no U.N.C.L.E., Κωδικό όνομα U.N.C.L.E., Агенти U.N.C.L.E., Агенты А.Н.К.Л., Мъжът от U.N.C.L.E., Шифра U.N.C.L.E., द मैन फ्रॉम अं.क.ल, コードネーム U.N.C.L.E., 秘密特工, 紳士密令

Film rating

7.5
Rate 73 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  959 In the Comedy genre  206 In the Adventure genre  225 In the Action genre  217 In films of USA  600 In films of 2015  12

The Man from U.N.C.L.E. - trailer 2
The Man from U.N.C.L.E. Trailer 2
Quotes

[Solo and Kuryakin meet after spending a night in their hotel rooms]
Napoleon Solo [shows him electronic bugs] These. Are. Russian-made.
Illya Kuryakin One moment.
[leaves and returns]
Illya Kuryakin [shows him electronic bugs] These. Are. American-made. And very low-tech.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Man from U.N.C.L.E.

Kingsman: The Golden Circle
Kingsman: The Golden Circle Action, Crime, Adventure
2017, USA
7.0
Our Kind of Traitor
Our Kind of Traitor Thriller
2015, Great Britain
6.0
Spy
Spy Comedy
2015, USA
7.0
Peter Five Eight
Peter Five Eight Action, Thriller, Drama, Comedy
2023, USA
4.0
RocknRolla
RocknRolla Action
2008, Great Britain
7.0
The Gentlemen
The Gentlemen Action, Crime
2020, USA
8.0
King Arthur: Legend of the Sword
King Arthur: Legend of the Sword Fantasy, Action, Drama, Adventure
2017, USA
7.0
Sherlock Holmes
Sherlock Holmes Drama, Action, Crime, Adventure, Mystery
2009, USA / Great Britain
7.0
Sherlock Holmes: A Game of Shadows
Sherlock Holmes: A Game of Shadows Adventure, Crime
2011, USA
7.0
Snatch
Snatch Thriller, Comedy, Crime
2000, Great Britain / USA
7.0
Wrath of Man
Wrath of Man Crime, Action, Thriller
2021, Great Britain
7.0
Spectre
Spectre Adventure, Thriller, Action
2015, USA / Great Britain
6.0
Project Hail Mary
Project Hail Mary
2026, USA, Sci-Fi, Thriller, Drama, Comedy, Adventure
The Drama
The Drama
2026, USA, Romantic, Comedy, Drama
Angels of War
Angels of War
2026, Russia, Drama, History, War
Your Heart Will Be Broken
Your Heart Will Be Broken
2026, Russia, Romantic
Moya sobaka - kosmonavt
Moya sobaka - kosmonavt
2026, Russia, Family, Adventure, Comedy, Children's
Kommersant
Kommersant
2026, Russia, Drama, Adaptation
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
Priklyucheniya zhyoltogo chemodanchika
2026, Russia, Family, Comedy, Adventure, Fantasy
Domovyonok Kuzya 2
Domovyonok Kuzya 2
2026, Russia, Comedy, Family, Fantasy, Children's
Petrushka
Petrushka
2026, Russia, Comedy, Family
Super Mario Galaxy
Super Mario Galaxy
2026, Japan / USA, Adventure, Animation, Comedy, Family, Fantasy, Adaptation, Horror
Normal
Normal
2026, Canada / USA, Action, Crime, Thriller
Roditelskiy dom
Roditelskiy dom
2025, Belarus / Russia, Comedy, Family
