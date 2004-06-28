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Poster of King Arthur
6.4
Kinoafisha Films King Arthur
6.4

King Arthur

, 2004
King Arthur
USA, Great Britain, Ireland / Drama, Action, War, Adventure / 18+
Poster of King Arthur
6.4

Synopsis

A demystified take on the tale of King Arthur and the Knights of the Round Table.

Cast

Clive Owen
Clive Owen
Arthur
Stephen Dillane
Stephen Dillane
Merlin
Keira Knightley
Keira Knightley
Guinevere
Ioan Gruffudd
Ioan Gruffudd
Lancelot
Stellan Skarsgard
Stellan Skarsgard
Cerdic
Mads Mikkelsen
Mads Mikkelsen
Tristan
Ray Winstone
Ray Winstone
Bors
Hugh Dancy
Hugh Dancy
Galahad
Ray Stevenson
Ray Stevenson
Dagonet
Til Schweiger
Til Schweiger
Joel Edgerton
Joel Edgerton
Gawain
Ken Stott
Ken Stott
Director Antoine Fuqua
Writer David Franzoni
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain / Ireland
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2004
Online premiere 23 February 2021
World premiere 28 June 2004
Release date
12 August 2004 Russia 12+
12 August 2004 Argentina
12 August 2004 Armenia
15 July 2004 Australia
19 August 2004 Austria
28 July 2004 Bahrain
12 August 2004 Belarus
28 July 2004 Belgium
17 September 2004 Brazil
3 September 2004 Bulgaria
30 September 2004 Chile
19 August 2004 Czechia
30 July 2004 Denmark
25 August 2004 Egypt
13 August 2004 Estonia
20 August 2004 Finland
4 August 2004 France
19 August 2004 Germany
30 July 2004 Great Britain
1 September 2004 Greece
29 July 2004 Hong Kong
2 September 2004 Hungary
21 July 2004 Iceland
30 July 2004 Ireland
29 July 2004 Israel
1 October 2004 Italy
24 July 2004 Japan
12 August 2004 Kazakhstan
4 August 2004 Kuwait
5 August 2004 Lebanon
6 August 2004 Mexico
29 July 2004 Netherlands
6 October 2004 North Macedonia
23 July 2004 Norway
27 August 2004 Panama
14 July 2004 Philippines
23 July 2004 Poland
12 August 2004 Portugal
15 July 2004 Singapore
5 August 2004 Slovakia
26 August 2004 Slovenia
23 July 2004 South Korea
13 August 2004 Spain
21 July 2004 Sweden
12 August 2004 Switzerland
23 July 2004 Taiwan
29 July 2004 Thailand
29 October 2004 Turkey
4 August 2004 UAE
7 July 2004 USA
12 August 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $120,000,000
Worldwide Gross $203,567,857
Production Touchstone Pictures, Jerry Bruckheimer Films, Green Hills Productions
Also known as
King Arthur, Rey Arturo, El rey Arturo, Le roi Arthur, Король Артур, Artúr király, Karalis Arturs, Karalius Arturas, King Arthur: Director's Cut, Knights of the Roundtable, Kong Arthur, Kral Arthur, Král Artuš, Kráľ Artuš, Kralj Arthur, Kralj Arthur/Kralj Artur, Król Artur, Kuningas Arthur, Kuningas Artur, Regele Arthur, Rei Arthur, Rei Artur, Vasilias Arthouros, Vua Arthur, Βασιλιάς Αρθούρος, Крал Артур, Краљ Артур/Kralj Artur, キング・アーサー, 亞瑟王, Korol' Artur, Kral Artur, Kralj Artur, 킹 아서: 제왕의 검, მეფე არტური

Film rating

6.4
Rate 24 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2916 In the Drama genre  1158 In the Action genre  661 In the War genre  114 In the Adventure genre  554 In films of USA  1764 In films of Great Britain  238 In films of Ireland  16 In films of 2004  43
Updated 16 March 2021

Quotes

Lancelot You look frightened. There's a large number of lonely men out there.
Guinevere Don't worry, I won't let them rape you.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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