|12 August 2004
|Russia
|12+
|12 August 2004
|Argentina
|12 August 2004
|Armenia
|15 July 2004
|Australia
|19 August 2004
|Austria
|28 July 2004
|Bahrain
|12 August 2004
|Belarus
|28 July 2004
|Belgium
|17 September 2004
|Brazil
|3 September 2004
|Bulgaria
|30 September 2004
|Chile
|19 August 2004
|Czechia
|30 July 2004
|Denmark
|25 August 2004
|Egypt
|13 August 2004
|Estonia
|20 August 2004
|Finland
|4 August 2004
|France
|19 August 2004
|Germany
|30 July 2004
|Great Britain
|1 September 2004
|Greece
|29 July 2004
|Hong Kong
|2 September 2004
|Hungary
|21 July 2004
|Iceland
|30 July 2004
|Ireland
|29 July 2004
|Israel
|1 October 2004
|Italy
|24 July 2004
|Japan
|12 August 2004
|Kazakhstan
|4 August 2004
|Kuwait
|5 August 2004
|Lebanon
|6 August 2004
|Mexico
|29 July 2004
|Netherlands
|6 October 2004
|North Macedonia
|23 July 2004
|Norway
|27 August 2004
|Panama
|14 July 2004
|Philippines
|23 July 2004
|Poland
|12 August 2004
|Portugal
|15 July 2004
|Singapore
|5 August 2004
|Slovakia
|26 August 2004
|Slovenia
|23 July 2004
|South Korea
|13 August 2004
|Spain
|21 July 2004
|Sweden
|12 August 2004
|Switzerland
|23 July 2004
|Taiwan
|29 July 2004
|Thailand
|29 October 2004
|Turkey
|4 August 2004
|UAE
|7 July 2004
|USA
|12 August 2004
|Ukraine