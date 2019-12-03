Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Tickets
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Poster of The Gentlemen
Рейтинги
8.3 IMDb Rating: 7.8
Rate
18 posters
Tickets from 2000 ₽
Kinoafisha Films The Gentlemen

The Gentlemen

The Gentlemen 18+
Tickets from 2000 ₽
The Gentlemen - trailer
The Gentlemen  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2020
Online premiere 24 March 2020
World premiere 3 December 2019
Release date
13 February 2020 Russia Вольга 18+
1 January 2020 Australia
26 February 2020 Belgium
30 January 2020 Czechia
27 February 2020 Denmark
5 May 2020 Estonia
21 February 2020 Finland
5 February 2020 France
27 February 2020 Germany
1 January 2020 Great Britain
30 January 2020 Greece
20 February 2020 Hong Kong
30 January 2020 Hungary
1 January 2020 Ireland
23 January 2020 Israel
7 May 2020 Italy
24 January 2020 Lithuania
20 February 2020 Netherlands
14 February 2020 Poland
27 February 2020 Portugal
31 January 2020 Romania
27 February 2020 Singapore
30 January 2020 Slovakia
26 February 2020 South Korea
28 February 2020 Spain
26 February 2020 Sweden
5 February 2020 Switzerland
23 January 2020 Taiwan
30 January 2020 Thailand 15
14 February 2020 Turkey
24 January 2020 USA
21 February 2020 Viet Nam
MPAA R
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $115,175,729
Production STX Films, Miramax, Toff Guy Films
Also known as
The Gentlemen, Los caballeros: criminales con clase, Los caballeros, Gangsteri cu stil, Magnatas do Crime, Джентльмены, Busha, Džentelmenai, Dżentelmeni, Džentlmeni, Džentlmeņi, Gentlemani, Gospoda, Gospodje, Ha'Gentlemenim, Härrasmehed, Jentlmenlar, Les gentlemen, Quý Ông Thế Giới Ngầm, Slušní chlapci, The Gentleman, The Gentlemen: Els senyors de la màfia, The Gentlemen: Los señores de la mafia, The Gentlemen: Senhores do Crime, Toff Guys, Úriemberek, Εγκληματίες πρώτης τάξεως, Господа, Джентльмени, Джентълмените, द जेंटलमेन, 젠틀맨, ジェントルメン, 布什, 有钱人, 灌木, 瘋狂紳士幫, 纨绔子弟, 紳士追殺令, 绅士们
Director
Guy Ritchie
Guy Ritchie
Cast
Matthew McConaughey
Matthew McConaughey
Charlie Hunnam
Charlie Hunnam
Michelle Dockery
Michelle Dockery
Jeremy Strong
Jeremy Strong
Colin Farrell
Colin Farrell
Cast and Crew
Similar films for The Gentlemen
Sherlock Holmes 8.0
Sherlock Holmes (2009)
RocknRolla 7.4
RocknRolla (2008)
Wrath of Man 7.8
Wrath of Man (2021)
The Man from U.N.C.L.E. 7.5
The Man from U.N.C.L.E. (2015)
Sherlock Holmes: A Game of Shadows 7.8
Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Lock, Stock and Two Smoking Barrels 7.7
Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
King Arthur: Legend of the Sword 7.4
King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Operation Fortune: Ruse de guerre 7.3
Operation Fortune: Ruse de guerre (2023)
Revolver 7.0
Revolver (2005)
Snatch 7.8
Snatch (2000)
Knives Out 8.2
Knives Out (2019)
Papillon 7.6
Papillon (2017)
Film in Collections
Intelligent Comedies Intelligent Comedies
Action Comedies Action Comedies
Mafia Movies Mafia Movies

Film rating

8.3
Rate 284 votes
7.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  115
How to book tickets How to book tickets with a bank card How to get to the cinema with an electronic ticket What to do if... Got any questions left?
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
Showtimes Showtimes and Tickets
Illyuzion
13:25 from 2000 ₽
All showtimes and tickets

Film Reviews

zernokon 13 February 2020, 19:16
Гай Ричи это Гай Ричи. Этот фильмы не исключение. И юмор, и экшн, и напряжение, и развязка. Ну и конечно игра актеров. Все на высшем уровне. Фильм… Read more…
Аня Артёменко 12 February 2020, 17:08
Лучший фильм Гая Ричи за последнее время! Яркий, стильный, колоритный, до краев наполнен английским юмором и матом.
Отличнейший актёрский состав -… Read more…
Film Trailers All trailers
The Gentlemen - trailer
The Gentlemen Trailer
The Gentlemen - second trailer in russian
The Gentlemen Second trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack The Gentlemen
Stills

«The Gentlemen» now playing

Tomorrow 7 Sun 8 Mon 9 Tue 10 Wed 11 Thu 12 Fri 13
Format
Group Screenings
How do I book tickets for The Gentlemen? Select a showtime to book tickets online.
Legend Help with tickets
Showtime 20:50 from 400 ₽
Started 20:50 from 400 ₽
Tickets Available 20:50 from 400 ₽
Low price 20:50 from 400 ₽
Illyuzion
Kitay-gorod
2D, SUB
13:25 from 2000 ₽
All showtimes and tickets
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more